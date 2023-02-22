Андрій Єрмак заявив, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні.

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Британія може дати поштовх іншим країнам надати винищувачі

Очільник ОП вважає, що Велика Британія може бути першою країною, яка розпочне процес передачі Україні винищувачів. Проте він уточнив, що ще є деякі питання, які потрібно вирішити.

Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні. Ще є питання, які необхідно узгодити,

– повідомив він.