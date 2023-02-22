Так, у самісінькому центрі Варшави вивісили величезний банер. А в самій акції брали участь велика кількість людей. Всі вони намагалися закликати Джо Байдена пришвидшити рішення щодо передачі Україні багатоцільових винищувачів F-16, передає 24 Канал.
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Байдена закликали дати винищувачі
Акція відбувалася поблизу станції "Варшава Середмістя". У ній взяли участь ті, хто прагне якомога швидше завершити криваву війну, яку проти України розв'язала Росія. Головним гаслом мітингу стали слова: "Містер Байден, надішліть F-16 Україні".
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На мітингу зібралося багато людей / Фото 24 Каналу
Учасники акції вимагали Байдена надати Україні винищувачі / Фото 24 Каналу
Зауважимо, що Джо Байден мав би прибути до Варшави 20 лютого. Відповідний візит у нього був запланований. Однак він спонтанно змінив свої плани, вирушивши спочатку до України. І хоч у нашій державі він пробув кілька годин, президент США встиг анонсувати чимало хорошого. Зокрема, черговий пакет допомоги на 460 мільйони доларів.
А вже 21 лютого він був у Варшаві, де провів зустріч зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Під час спільного виступу президент США звернувся до росіян, а також підкреслив, що союзники продовжать підтримувати Україну.
Україна не припинить спротив
Джо Байден звернуся до громадян Росії. Він наголосив на тому, що США не мають наміру руйнувати країну-агресорку та атакувати її. Власне, цю тезу завуальовано намагався просувати кремлівський диктатор під час Федеральних Зборів.
Крім того, американський президент зазначив, що Путін обрав війну. І те, наскільки довгою вона буде, – вибір саме глави Росії. Джо Байден зауважив, що якщо Росія зупинить напад і покине території України, то це завершить війну.
Якщо Україна зупинить супротив – це буде кінець України. Однак, я впевнений, що Україна може за себе постояти,
– наголосив Джо Байден.
Байден у своєму виступі підкреслив, що Україну підтримують у її мужньому протистоянні понад 50 держав. Вони забезпечують наше військо артилерійськими системами, ППО, а також іншими видами озброєння.