Американський лідер під час виступу у Варшаві 21 лютого наголосив, що саме Росія може припинити війну будь-якої миті, повідомляє 24 Канал.

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Я хотів би звернутися до громадян Росії. США не хочуть руйнувати Росію, вони не збираються атакувати Росію,

– зазначив Байден.

Путін обрав війну

Він зауважив, що мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами. Вони ніколи не були ворогами. Це – трагедія. оскільки, Путін обрав війну і те, як довго війна триватиме, це його вибір.

Якщо Росія зупинить напад на Україну і вийде з її територій – це буде кінець війни. Якщо Україна зупинить супротив – це буде кінець України. Однак, я впевнений, що Україна може за себе постояти,

– наголосив Джо Байден.

Американський президент також зауважив, що понад 50 країн підтримують Україну у її протистоянні: надають артилерійські системи, ППО та інше озброєння.