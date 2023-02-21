Американский лидер во время выступления в Польше подчеркнул, что именно Россия может прекратить войну в любой момент, сообщает 24 Канал.

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Я бы хотел обратиться к гражданам России. США не хотят разрушать Россию, они не собираются атаковать Россию,

– отметил Байден.

Путин выбрал войну

Он отметил, что миллионы российских граждан хотят жить в мире со своими соседями. Они никогда не были противниками. Это – трагедия. Путин выбрал войну и то, как долго война будет продолжаться, это его выбор.

Если Россия остановит нападение на Украину и выйдет из ее территорий – это будет конец войны. Если Украина остановит сопротивление – это будет конец Украины. Однако, я уверен, что Украина может за себя постоять,

– подчеркнул Джо Байден.

Американский президент также отметил, что более 50 стран поддерживают Украину в ее противостоянии: предоставляют артиллерийские системы, ПВО и другое вооружение.

По его словам, Россия никогда не сможет похвастаться победой над Украиной. Байден предположил, что борьба может оказаться долгой, но США и союзники продолжат поддерживать Украину.

Важно! Накануне президент США приезжал в Киев, чтобы доказать искренность своей поддержки украинскому народу. Сегодня со своей "речью" выступил и диктатор на болотах. Путин несколько часов "мариновал" собравшихся оправданиями войны и сказками о процветании России. Присутствующие дремали и вяло хлопали. Сегодняшние обращения президентов двух ядерных государств в канун годовщины вторжения России в Украину кардинально на разных уровнях: Путину есть чему поучиться у Байдена.

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