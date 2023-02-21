Джо Байден поблагодарил Дуду за чрезвычайную поддержку Украины. В частности, за то, что Польша приняла так много украинцев, которые спасались от войны.

Обратите внимание В Белом доме ответили, будет ли критиковать Байден Путина во время своей речи в Варшаве.

Байден подчеркнул, что поддержка Украины остается непреклонной.

Кроме того, президент США подчеркнул: связь между польским и американским народами – очень сильная. Впереди страны ждет немало вызовов. Вместе вместе они справятся.

Дуда поблагодарил Байдена за его визит в Киев

Дуда отметил, что визит Байдена в Киев 20 февраля – акт большого мужества, ставший важным знаком для многих. Свободный мир и его лидер – рядом с украинцами.

И это была большая отвага, за что я вам невероятно благодарен. Я представляю, насколько сложно это было, особенно для тех, кто несет ответственность за безопасность господина президента. Это тяжелый их труд. Спасибо, господин президент, за это решение,

– заявил Дуда.

Важно! Владимир Зеленский заявил, что визит Байдена в Киев – показатель того, насколько Украина – стойкая и важна для мира.