Об этом пишут в CNN, ссылаясь на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Он добавил, что не знает, смотрел ли президент Байден выступление Путина.
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Речь Байдена не будет просто ответом на выступление Путина
Джейк Салливан утверждает, что речь Джо Байдена в Варшаве будет чем-то большим, чем просто критика или ответ на слова российского диктатора. Кроме того, советник добавил, что такую дату избрали не потому, что в этот день также выступает Путин.
Мы не планировали эту речь как какое-либо противостояние. Это не риторическое соревнование с кем-то другим,
– отметил Салливан.
Путин в своем выступлении в очередной раз скандировал об "угрозе для России". Президент США якобы опровергнет это абсурдное утверждение.
Однако это не будет критикой сегодняшней речи российского президента. Говорится о том, чтобы положить конец аргументам, которые приводила Россия в течение определенного времени.
Салливан объяснил, что Байден будет говорить о войне в более "широком контексте". В частности, о вызовах, возникших перед Альянсом в начале полномасштабного вторжения и о том, удалось ли их преодолеть.
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Выступление Путина 21 февраля: ключевые тезисы
- Во вторник Владимир Путин выступил перед федеральным собранием. В своей речи президент России и дальше грезил "неонацистами" и ненавистью "киевского режима". Кроме того, он в очередной раз заявил, что мирное население Донбасса "надо было спасать", поэтому Россия "благородно" вторглась на территорию суверенного государства.
- Президент страны-агрессора традиционно обвинил во всех бедах и проблемах коллективный Запад. В частности убеждал, что Альянс должен был напасть на Россию.
- Также Путин хвастался эфемерными "успехами" войска оккупантов и проведением так называемых "референдумов". На это зал поддержал диктатора безжизненными аплодисментами. Подробнее о выступлении Путина – читайте в материале 24 Канала.