Об этом пишут в CNN, ссылаясь на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Он добавил, что не знает, смотрел ли президент Байден выступление Путина.

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Речь Байдена не будет просто ответом на выступление Путина

Джейк Салливан утверждает, что речь Джо Байдена в Варшаве будет чем-то большим, чем просто критика или ответ на слова российского диктатора. Кроме того, советник добавил, что такую дату избрали не потому, что в этот день также выступает Путин.

Мы не планировали эту речь как какое-либо противостояние. Это не риторическое соревнование с кем-то другим,

– отметил Салливан.

Путин в своем выступлении в очередной раз скандировал об "угрозе для России". Президент США якобы опровергнет это абсурдное утверждение.

Однако это не будет критикой сегодняшней речи российского президента. Говорится о том, чтобы положить конец аргументам, которые приводила Россия в течение определенного времени.

Салливан объяснил, что Байден будет говорить о войне в более "широком контексте". В частности, о вызовах, возникших перед Альянсом в начале полномасштабного вторжения и о том, удалось ли их преодолеть.

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