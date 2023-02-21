Как отмечала Россия и США, в течение прошлого года инспекция ядерных объектов и сокращение ядерного оружия не происходило. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, тогда можно отметить, что ничего качественно иного не происходит и статус-кво не меняется.

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Формирование новой договоренности

Однако, по его словам, есть другое измерение этой ситуации и то, к которому стремится Россия.

Это формирование новой договоренности на базе существования ядерного оружия в странах, не принимавших на себя никаких обязательств, связанных с его нераспространением,

– подчеркнул политолог.

Он отметил, что в отчете Мюнхенской конференции по безопасности отдельным разделом были вопросы ядерного оружия. И там аналитики вспомнили о странах, которые не брали на себя обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Это не СНВ – не взаимные отношения между США и Россией. Это обязательства международного характера, связанные с недопущением использования ядерного оружия, которое несет глобальную угрозу миру. Это такие страны как Индия, Израиль и Пакистан", – подчеркнул Вигиринский.

Китай планирует увеличить количество ядерной зюрои

Он рассказал, что к 2030 году еще одной сверхдержавой с объемом ядерного вооружения становится Китай. По оценкам экспертов, в стране около 350 боеголовок, и к 2030 году Пекин планирует довести это количество до 1000.

И возникает ситуация, что есть не только две сверхдержавы с ядерным потенциалом, но еще и третья. А также есть субъекты, вообще не имеющие обязательств по нераспространению ядерного оружия – это Индия, Израиль и Пакистан и к ним можно добавить еще Северную Корею, которая вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году,

– отметил политолог.

Он отметил, что ядерным оружием владеет Израиль, о чем впервые полуофициально отмечалось в аналитическом отчете к Мюнхенской конференции. А также в качестве угрозы рассматривается Иран.

"Мы имеем совокупность стран с абсолютно разными интересами и ценностями, но каждая из них несет глобальную угрозу миру. И Путин своим решением толкает мир к поиску диалога в рамках всех стран, обладающих ядерными технологиями, где интересы каждой из стран будут учитываться", – подчеркнул Вигиринский.

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Компромисс сосуществования

По его мнению, Путин сделал шаг к тому, чтобы выработать новую систему глобальной безопасности, в которой интересы России, Китая, Индии и Северной Кореи будут учитываться такими странами как Франция, Великобритания и США.

"Этот компромисс сосуществования он хочет достичь на базе возможной угрозы применения оружия, которое приведет к уничтожению всего мира. Это новый шаг эскалационного характера от Путина в части отказа от обязательств, касающихся нераспространения ядерного оружия", – считает Андрей Вигиринский.

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