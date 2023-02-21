Этот договор подписали в 1991 году в Москве Джордж Буш и Михаил Горбачев. Речь шла о лимитах для сторон боезарядов, а также – о средствах доставки.

Обратите внимание Кашлял и цитировал Третий рейх: главные тезисы выступления Путина перед Федеральным собранием

Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях,

– заявил Путин.

Кроме того, бункерный дед подчеркнул, что страна-террористка приостанавливает участие, а не выходит из договора.

Не обошлось и без традиционного для России бряцания ядерным оружием. Путин подчеркнул, что страна-террористка готова к новым испытаниям.

Любопытно! Хотя Путин, кашляя и задыхаясь, все-таки завершил обращение, заинтересовать им не удалось даже кремлевского клоуна Дмитрия Медведа. Во время выступления бункерного деда он сражался со сном. Однако сон победил.