Этот договор подписали в 1991 году в Москве Джордж Буш и Михаил Горбачев. Речь шла о лимитах для сторон боезарядов, а также – о средствах доставки.
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Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях,
– заявил Путин.
Кроме того, бункерный дед подчеркнул, что страна-террористка приостанавливает участие, а не выходит из договора.
Не обошлось и без традиционного для России бряцания ядерным оружием. Путин подчеркнул, что страна-террористка готова к новым испытаниям.