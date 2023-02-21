Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он убежден, что Западу следует усилить свои влияния и информационную политику внутри России.

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Во время своего выступления кремлевский диктатор заявил, что "победить Россию на поле боя невозможно". Напомним, что украинская армия уже выбила россиян из Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской областей.

Он убеждает в том, что умереть за Россию – это нормально,

– прокомментировал Клочок.

Идеологическая составляющая в России

Эксперт уверен, что идеологическая составляющая в России значительно усилилась. Путин все больше пропагандирует историю, что Запад объединился и сражается против России, а она должна защищаться, к тому же не на своей территории.

Сколько угодно можно натягивать сову на глобус, доказывая, что аннексированные территории относятся к России, но там также понимают, что эти территории не являются "исконно русскими",

– добавил Клочок.

Он отметил, что к выехавшим в Россию украинцам или жителям временно оккупированных территорий россияне относятся предвзято.

Сейчас Путину любой ценой нужно убедить как можно большую часть россиян, что им необходимо "голыми и босыми" защищать Россию в Украине, считает спикер.

Эксперт вспомнил видео, где россиянка рассказала, что отправила четырех сыновей на войну, но, если с ними что-нибудь произойдет, она сможет родить себе других.

Путину ничего больше не остается, кроме как заниматься пропагандой, доказывать россиянам, что они воюют правильно – за Россию в Украине, против НАТО в Украине, заметил политический эксперт.

Клочок об идеологической составляющей в России: смотри видео

Запад должен работать внутри России

По словам Клочко, Западу следует работать активнее внутри России, заниматься информационной деятельностью, раскрывая глаза местных жителей на Путина, усиливая оппозиционное движение, создавая диверсионно-разведывательные группы.

Количество и сроки поставок западного вооружения в Украину играют важную роль, однако сама Россия от этого пока не меняется, отметил эксперт.

Россию реально нужно форматировать, она не может существовать в таком виде, как она есть. Она и дальше будет нести угрозу,

– подчеркнул спикер.

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