Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він переконаний, що Заходу потрібно підсилити свої впливи та інформаційну політику всередині Росії.

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Під час свого виступу кремлівський диктатор заявив, що "перемогти Росію на полі бою неможливо". Нагадаємо, що українська армія уже вибила росіян з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсона.

Він переконує в тому, що померти за Росію – це нормально,

– прокоментував Клочок.

Ідеологічна складова в Росії

Експерт переконаний, що ідеологічна складова в Росії значно посилилася. Путін все більше пропагує історію, що Захід об'єднався і воює проти Росії, а вона має захищатися, до того ж не на своїй території.

Скільки завгодно можна натягувати сову на глобус, доводячи, що анексовані території належить до Росії, але там так само розуміють, що ці території не є "ісконно рускімі",

– додав Клочок.

Він зауважив, що до українців, які виїхали в Росію, або до жителів тимчасово окупованих територій росіяни ставляться упереджено.

Зараз Путіну за будь-яку ціну потрібно переконати якомога більшу частину росіян, що їм необхідно "голими та босими" захищати Росію в Україні, вважає мовець.

Експерт згадав відео, де росіянка розповіла, що відправила чотирьох синів на війну, але, якщо з ними щось станеться, вона зможе народити собі інших.

Тож Путіну нічого більше не залишається, як займатися пропагандою, доводити росіянам, що вони воюють правильно – за Росію в Україні, проти НАТО в Україні, зауважив політичний експерт.

Клочок про ідеологічну складову в Росії: дивись відео

Захід має працювати всередині Росії

За словами Клочка, Заходу варто працювати активніше всередині Росії, займатися інформаційною діяльністю, розкриваючи очі місцевих жителів на Путіна, підсилюючи опозиційний рух, створюючи диверсійно-розвідувальні групи.

Кількість та терміни постачання західного озброєння до України грають важливу роль, однак сама Росія від цього поки що не змінюється, зауважив експерт.

Росію реально треба форматувати, вона не може існувати в такому вигляді, як є. Вона і далі нестиме загрозу,

– наголосив мовець.

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