Так, в самом центре Варшавы вывесили огромный баннер. А в самой акции участвовало большое количество людей. Все они пытались призвать Джо Байдена ускорить решение о передаче Украине многоцелевых истребителей F-16, передает 24 Канал.

Читайте также В Конгрессе заявили, что в США "импульс смещается" в сторону предоставления Украине ATACMS и F-16

Байдена призвали дать истребители

Акция проходила у станции "Варшава Средигород". В ней приняли участие те, кто стремится поскорее завершить кровавую войну, которую против Украины развязала Россия. Главным лозунгом митинга стали слова: "Мистер Байден, отправьте F-16 Украине".

США попросили предоставить Украине F-16: смотрите видео



На митинге собралось много людей / Фото 24 Канала



Участники акции потребовали Байдена предоставить Украине истребители / Фото 24 Канала

Заметим, что Джо Байден должен прибыть в Варшаву 20 февраля. Ответный визит в него был запланирован. Однако он спонтанно изменил свои планы, отправившись сначала в Украину. И хотя в нашем государстве он пробыл несколько часов, президент США успел анонсировать много хорошего. В частности, очередной пакет помощи на 460 миллионов долларов.

А уже 21 февраля он был в Варшаве, где провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой. В ходе совместного выступления президент США обратился к россиянам, а также подчеркнул, что союзники продолжат поддерживать Украину.

Украина не прекратит сопротивление

Джо Байден обращусь к гражданам России. Он отметил, что США не намерены разрушать страну-агрессора и атаковать ее. Собственно, этот тезис завуалированно пытался продвигать кремлевский диктатор во время Федерального Собрания.

Кроме того, американский президент отметил, что Путин избрал войну. И то, сколь длинной она будет, – выбор именно главы России. Джо Байден отметил, что если Россия остановит нападение и покинет территорию Украины, то это завершит войну.

Если Украина остановит сопротивление – это будет конец Украины. Однако я уверен, что Украина может за себя постоять,

– подчеркнул Джо Байден.

Байден в своем выступлении подчеркнул, что Украину поддерживают в мужественном противостоянии более 50 государств. Они снабжают наше войско артиллерийскими системами, ПВО, а также другими видами вооружения.