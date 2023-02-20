Варто зауважити, що у президента США запланований візит у Польщу на 20 – 22 лютого. Його раніше підтвердили у Білому домі, інформує 24 Канал.

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Що відомо про заклики до президента США

У Варшаві з'явився відеоборд з написом: "Байдене, передай F-16 Україні".

Польща закликає Байдена передати Україні винищувачі F-16: дивіться відео

Акцію організувала громадська ініціатива "Євромайдан-Варшава". Вона відбувається в центрі Варшави – відеоборд з'явився біля кільцевої розв'язки Романа Дмовського.

Мета активістів – надіслати послання президенту США щодо винищувачів.

Що відомо про F-16 для України

Варто зазначити, що Джо Байден відмовився надавати Україні винищувачі F-16. Зокрема, 1 лютого 2023 року журналістка запитала його: "Чи нададуть США F-16 для України?". Він відповів: "Ні".

Згодом таку ж відповідь журналістам дали представники Білого дому, Держдепу і Ради з нацбезпеки. Мовляв, їм нічого додати до слів президента.

Вже після цього видання Politico писало, що в США п'ять членів Палати представників тиснуть на Байдена щодо винищувачів для України. Проте, станом на 20 лютого, навіть після візиту президента США до Києва, рішення не ухвалене.

Зверніть увагу! Винищувачі F-16 могли б значно посилити Збройні Сили України. Адже вони можуть бути ефективними проти крилатих ракет ворога, якими Росія масовано атакує Україну. Законодавці США стверджували, що F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління забезпечили б Україні високомобільну платформу, захищали б українські сухопутні сили, а також воювали б з російськими винищувачами. Детальніше про ці літаки читайте за посиланням.