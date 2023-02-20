На думку Рютте, Кремль не наважиться на застосування ядерної зброї, навіть якщо Україна звільнить Крим військовим шляхом. Він впевнений, що Росія побоюється можливого удару у відповідь з боку США.

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Росія боїться реакції США

Прем'єр-міністр Нідерландів наголосив, що ніхто не має права диктувати українцям, у який спосіб звільняти окупований півострів.

За словами Рютте, будь-яке застосування Росією ядерної зброї призведе до того, що США обов'язково на це дадуть відповідь і їхня відповідь буде набагато сильнішою.

США настільки сильніші за Росію, що вона просто не може піти на цей ризик,

– наголосив він.

Рютте сказав, що не збирається вказувати українському керівництву, яким чином звільняти окупований півострів.

"Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, але вибір тактики – з чого почати, що саме робити – це має бути вашим рішенням. Ми не можемо вирішувати це за Україну", – підкреслив Марк Рютте.

Глава нідерландського уряду заявив, що якби його країна була у такій ситуації, то його б дратували поради інших про те, як звільняти свої землі.

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