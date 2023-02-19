Міністр Нідерландів Марка Рютте заявив, що для постачання американських винищувачів в Україну необхідно створити відповідну коаліцію, як у випадку з Leopard 2, та узгодити це питання. Такий процес триває кілька тижнів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на інтерв'ю, яке транслювали в етері національного телемарафону.

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У цьому питанні немає табу

F-16 – це дійсно буде наступний крок. Це буде великий наступний крок. Але ми орієнтуємося на майбутнє або гарантуємо, що ви отримаєте все, що потрібно, поки у вас буде потреба. Тому ми також сказали, що в цьому питанні немає табу,

– сказав він.

Але F-16 виробляються в США, а вони проти поставок F-16 в Україну, тому багато країн через це вагається, підкреслив Рютте.

Він зазначив, що для того, щоб завершити цю дискусію, вона має бути непублічною, оскільки в іншому випадку дебати триватимуть довго.

"Зараз це велика дискусія після того, як було узгоджено Leopard 2. Зараз мова про винищувачі F-16 та інші. Поки що немає висновку, буде це чи ні, але ми дивимося вперед і схиляємось до цього. У нас немає табу", – заявив прем'єр.

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