Про це у своєму стрімі на ютуб каналі розповів військовий експерт Олег Жданов – повідомляє 24 Канал. За його словами, F-16 може працювати в комплексі із ЗРК Patriot та обмінюватись інформацією про цілі.

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Як літак може взаємодіяти із ЗРК

Олег Жданов зазначив, що літак F-16 може обмінюватись інформацією про цілі із ЗРК Patriot, а бортовий радар літака може посилювати сигнал радіолокаційної станції ЗРК, бо перебуваючи в повітрі, літак бачить набагато більше, ніж радари на землі.

Виходить, що літак засікає та дає цілі комплексу Patriot, тоді оператор комплексу визначає, що краще та ефективніше в цьому випадку: збити ракету протиракетним пуском із наземних установок або вказати конкретні координати ракети F-16 й літак буде грати роль винищувача-перехоплювача,

– пояснив Жданов.

Військовий експерт зазначив, що наземний оператор може відправити літак в конкретну точку й повідомити, що там буде летіти ракета. При цьому льотчик бачить цю ракету у себе на радарі та може її збити.

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"Вони працюють в комплексі. Ніхто не казав, що F-16 краще або гірше, вони один одного доповнюють", – сказав Олег Жданов.

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Також військовий експерт розповів, що льотчик також може повідомити координати ракети до операторів ЗРК Patriot, й вони зі свого боку повідомляють йому, що будуть самі її збивати.

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