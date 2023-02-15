Просто зараз у Брюсселі відбувається зустріч союзників нашої держави у форматі "Рамштайн". Різні країни Заходу уже пообіцяли нам надати системи ППО, артилерію та навіть танки, однак щодо авіації не все так однозначно. На думку Пісторіуса, про передачу Україні винищувачів можна буде починати говорити лише через 3 чи 4 місяці.

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Зараз авіація "не на часі"

За словами міністра, питання про постачання винищувачів наразі не стоїть у центрі уваги. Власне, Борис Пісторіус просто-таки виключив надання німецьких винищувачів Україні в найближчій перспективі.

Якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців, тоді ми зможемо говорити про всі подальші кроки – зараз має сенс використання бронетанкових підрозділів,

– сказав глава оборонного відомства ФРН.

Водночас він заявив, що наразі пріоритетним завданням для Заходу є забезпечення безпеки повітряного простору над Україною. Задля цього партнери готові надавати нам системи протиповітряної оборони та достатню кількість боєприпасів.

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У Пентагоні також поки не готові надати Україні авіацію, але все може змінитися