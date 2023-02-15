Прямо сейчас в Брюсселе проходит встреча союзников нашего государства в формате "Рамштайн". Разные страны Запада уже пообещали нам предоставить системы ПВО, артиллерию и даже танки, однако по поводу авиации не все так однозначно. По мнению Писториуса, о передаче Украине истребителей можно будет говорить только через 3 или 4 месяца.
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Сейчас авиация "не ко времени"
По словам министра, вопрос о поставках истребителей пока не стоит в центре внимания. Собственно, Борис Писториус просто исключил предоставление немецких истребителей Украине в ближайшей перспективе.
Если небо над Украиной останется безопасным в течение следующих трех-четырех месяцев, тогда мы сможем говорить о всех дальнейших шагах – сейчас имеет смысл использования бронетанковых подразделений,
– сказал глава оборонного ведомства ФРГ.
В то же время он заявил, что приоритетной задачей для Запада является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной. Ради этого партнеры готовы предоставлять нам системы противовоздушной обороны и достаточное количество боеприпасов.
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В Пентагоне также пока не готовы предоставить Украине авиацию, но все может измениться
- Следует к этой теме вспомнить заявление главы Минобороны США Ллойда Остина. Он недавно констатировал, что позиция Вашингтона в вопросе передачи Украине авиации неизменна. То есть, Штаты пока не готовы принять такое решение – об этом, в частности, также говорил президент Джозеф Байден.
- Однако в издании Financial Times отметили, что все-таки Белый дом может поддержать инициативу о предоставлении нам этого вооружения. Как сообщает СМИ, передача Украине истребителей практически неизбежна, ведь Запад опасается затягивания войны.
- Кроме того, военный эксперт Андрей Харук уверен, что положительное решение по этому поводу уже принято. Во время девятой встречи в формате "Рамштайн" партнеры могут согласовывать только определенные детали по поставкам.