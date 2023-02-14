Кроме "танкового кулака" для Украины, на заседании обсуждался вопрос запасов боеприпасов, необходимых ВСУ для отражения вражеских атак и контрнаступления. Однако вопросы истребителей и дальнобойных ракет все еще остаются открытыми и по этому поводу поступают разные сообщения. Журналист 24 Канала Алексей Печий подвел итоги очередного "Рамштайна" и разговоров, которые шли вокруг встречи.

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Решающий момент войны: Зеленский получил важную информацию от США

Накануне "Рамштайнна" издание The Washington Post писало, что американские чиновники сообщили украинским властям, что настал решающий момент, чтобы изменить траекторию войны и добиться значительных успехов на поле боя.

Чиновники администрации Байдена считают, что критический момент наступит уже этой весной, когда, как ожидается, Россия начнет наступление, а Украина – контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории. Хотя такая оценка несколько не коррелируется с предварительным заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что российское наступление уже началось.

Однако The Washington Post сообщает, что о критичном характере следующих нескольких месяцев Киеву прямо сообщили высокопоставленные должностные лица администрации Байдена, в частности заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, лично посетившие Украину в прошлом месяце.

Кроме того, издание отмечает, что за неделю до визита команды Байдена, в Киев прибыл и директор ЦРУ Уильям Бернс, который проинформировал президента Зеленского о своих ожиданиях по военным планам России в ближайшие месяцы и отметил неотложность момента.

То есть США призывают к тому, о чем эксперты говорят уже давно – ВСУ должны отразить наступление россиян весной и сразу же перейти в контрнаступление для освобождения украинских территорий.

СМИ назвали критические моменты в военной поддержке Украины

The Washington Post раскрывает некоторые критические моменты в поддержке Украины со стороны союзников. В настоящее время, как пишет издание, власти США говорят, что готовы поддерживать Украину как можно дольше, при этом предупреждают, что к лету Киев может исчерпать текущий, уже объявленный пакет американской помощи. Итак, партнеры должны работать над наращиванием помощи.

И, например, США первыми сделали первый шаг в этом направлении. Важно понимать контекст. Как пишет The Washington Post, у Байдена говорят, что недавние пакеты помощи от США и союзников являются лучшим шансом Киева решительно изменить ход войны. Якобы это прекрасный шанс совершить прорыв на тех танках и другой бронетехнике, которые уже анонсированы.

И здесь кроется чисто политическая составляющая, ведь многие республиканцы в Палате представителей уже намекают на то, что нужно сокращать помощь Украине. Поэтому перед Байденом встал сложный вопрос – как убедить Конгресс в том, что поддержку следует продолжать. То есть, это такой намек на то, что дальше выбивать деньги в поддержку будет сложнее.

Однако не стоит отчаиваться. Дело в том, что заявление Вашингтона о том, что критический момент войны наступит именно этой весной, сделано не просто так. В настоящее время важность этого заявления активно продвигают американские чиновники. В частности, подчеркивая важность этого момента для администрации Байдена, вице-президент Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас направляются сейчас на Мюнхенскую конференцию по безопасности, а Джо Байден планирует свой визит в Польшу, как раз на годовщину российского вторжения в Украину. Оба события состоятся уже после саммита "Рамштайн". А значит, главные заявления прозвучат несколько позже.

В частности, администрация Байдена перед объявленным европейским турне сейчас работает с Конгрессом, чтобы одобрить еще одну бюджетную и военную помощь Киеву в размере 10 миллиардов долларов. В то же время, США готовят объявление о введении новых санкций против России. И это должно стать сигналом для европейских партнеров, что борьба все еще продолжается и администрация Байдена тесно работает с европейскими союзниками.

Боеприпасы и ПВО: о чем говорили на "Рамштайне"

Глава Пентагона Ллойд Остин во время открытия заседания "Рамштайна" заявил, что страны-партнеры будут продолжать оказывать Украине поддержку, чтобы помочь ВСУ весной перейти в контрнаступление.

Первый вопрос, который стоял в повестке дня, – это последние согласования относительно поставок западных танков для контрнаступления ВСУ. По словам главы Пентагона, восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства.

В частности, танковая коалиция "Леопардов" в настоящее время состоит из таких стран как Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Кроме того, другое оборудование, а также дополнительные советские танки Т-72 передадут США и Чехия.

Вдобавок к этому другие партнеры согласились помочь в поставке боеприпасов. То есть именно сегодня воплощаются те планы, о которых накануне говорил Олаф Шольц, уверявший, что танковая коалиция должна состоять не только из тех, кто передает танки, но и из тех, кто готов их ремонтировать и предоставлять к ним боеприпасы.

Следует обратить внимание на интересный эпизод – Норвегия отправляет в Украину восемь танков Leopard 2 и вдобавок еще четыре танка специального назначения. Может показаться, что этого мало, однако здесь следует понимать, что 8 танков Leopard 2 составляют почти четверть всего парка боевых машин Норвегии. Поэтому Министерство обороны заявило, что оно также профинансирует дополнительные боеприпасы и любые необходимые запасные части.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкий "весенний пакет" военной помощи для Украины уже в пути. Речь идет о 14 танках от Германии и еще 3 – от Португалии.

Германия закроет проблему боеприпасов

Однако Писториус добавил, что приоритетом сейчас является укрепление украинской ПВО и поставка боеприпасов. Также Писториус высказался по поводу ожиданий от войны в Украине. Немецкий министр считает, что в ближайшее время боевые действия, к сожалению, не закончатся.

Что касается ПВО и запасов боеприпасов, то Писториус добавил, что Германия возобновит производство боеприпасов для зенитных установок Gepard, ранее переданных Украине. Берлин уже заключил договор с компанией Rheinmetall. Поэтому дефицита в снарядах не будет. Также глава Бундесвера отметил, что Германия намерена передать Украине еще две системы ПВО IRIS-T. И как отмечают источники в Брюсселе, это должно произойти весной.

Авиации и дальнобойные ракеты: кто тормозит передачу истребителей

Что касается авиации и дальнобойных ракет, то все не так однозначно. В частности, известно, что этот вопрос точно обсуждается на "Рамштайне" Однако ряд западных чиновников почему-то считают, что сейчас стоит сосредоточиться именно на бронетехнике и боеприпасах. Зато вопрос истребителей якобы может быть рассмотрен позже. В частности, на это намекали и в Германии, и во Франции, и в Британии. Хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что этот вопрос будет точно обсуждаться на "Рамштайне".

Однако вопрос истребителей, скорее всего, просто находится в политической плоскости, а значит, должен пройти стадию политических дискуссий. К примеру, издание Financial Times четко отметило, что США все же могут передать Украине современные боевые истребители F-16 или разрешить их реэкспорт другими странами.

По данным источников в Вашингтоне, чиновники в США признают, что по мере затягивания войны Киев получит "более совершенную авиацию, или по крайней мере США дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран".

Для Украины вопрос поставки истребителей не менее важен, чем вопрос поставки боеприпасов. Но главное внимание на сегодняшнем "Рамштайне" уделяли именно вопросам поставки Украине боеприпасов и систем ПВО. По мнению министров обороны стран НАТО, именно это в первую очередь необходимо украинской армии на фоне наступления России. Якобы истребители сейчас не настолько эффективны против российских Военно-воздушных сил, как интегрированные системы ПВО.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что якобы США отказываются передавать Украине ракеты ATACAMS, потому что их не так много на складах, а часть из них уже у партнеров. И эксперты уже отмечают, что вряд ли в новом пакете помощи от США мы услышим о самолетах F-16 и ракетах ATACAMS.

Однако следует добавить одну важную деталь, озвученную Зеленским во время визита в Лондон. Тогда он сказал, что мы продвинулись в решении относительно ракет большой дальности и подготовки наших пилотов.

Вместе с тем министр обороны Польши Мариуш Блащак откровенно заявил, что дискуссии о передаче Украине западных истребителей завершатся положительным решением. Но для этого нужно давление.

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