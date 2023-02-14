Об этом во время брифинга по итогам заседания в формате "Рамштайн" заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает 24 Канал. В то же время США пока не приняли решение о предоставлении боевой авиации Украине.

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Позиция США относительно предоставления истребителей Украине

Ллойд Остин заявил, что пока позиция Вашингтона остается неизменной – Украине не предоставят американских истребителей.

Относительно нас я нечего сказать, могу только подтвердить информацию, которую сказал президент Байден ранее,

– заявил Остин.

Однако относительно предоставления Польшей истребителей типа МиГ советского производства, Остин заявил, что США не могут партнерам запрещать предоставлять оружие Украине, поэтому решение зависит от правительств стран, которые хотят оказать такую помощь.

Также глава Пентагона подчеркнул, что у России еще много самолетов, поэтому Украина должна получить много техники для противодействия вражеской авиации, в частности системы ПВО. Остин отметил, что союзники работают над ускоренной поставкой оружия и боеприпасов Украине и отметил, что украинские войска очень хорошо овладели западными системами ПВО, демонстрируя высокую эффективность.

Но мы хотим позаботиться о том, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, независимо от того, попытается ли Россия применить свои воздушные силы. И пока они этого не сделали, потому что украинская ПВО достаточно реактивна,

– подчеркнул Остин.

Авиация для Украины: главное

В конце января этого года союзники Украины образовали так называемую "танковую коалицию" после исторического решения Германии предоставить свои танки Leopard 2 Украине и разрешить делать то же партнерам.

Следующей целью Украины стало дальнобойное оружие и авиация. В январе президент США Джо Байден в ответ на вопрос о том, планирует ли Вашингтон предоставить Нам истребители, ответил: "Нет".

В то же время, Нидерланды заявили о готовности предоставить нам американские самолеты и Украина подала официальный запрос. Однако Амстердам также надеется на положительное решение США. То есть своего рода образование "авиационной коалиции".

К слову, министр обороны Польши Мариуш Блащак убежден, что по вопросу самолетов для Украины будет положительное решение, просто нужно давить на страны, в которых их достаточно. Что касается Польши, то там говорят, что не могут дать Украине F-16, ведь у них только 48 и этого недостаточно даже для самой Польши.