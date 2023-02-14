Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал армии Марк Милли во время итоговой пресс-конференции после встречи "Рамштайна".

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Россия сейчас является глобальным изгнанником, и мир остается вдохновленным украинской храбростью и стойкостью. Россия уже проиграла: стратегически, операционно и тактически. И сейчас они платят огромную цену на поле боя,

– отметил Марк Милли.

"Украинцы объединены целью"

Генерал объяснил, что для Путина это была война выбора, поэтому США продолжают поддерживать оборонную способность Украины защищать своих сограждан и освобождать свои территории.

"Украинцы объединены целью: освободить и изгнать российское нашествие с украинских земель", – добавил Марк Милли.

По его словам, участники нынешней группы пообещали нарастить все усилия, чтобы Украина получила обещанные артиллерийские системы, амуницию, танки.

Группа сосредоточена на том, чтобы как можно скорее поставлять обещанную помощь, покрывать логистические аспекты, обучение солдат, а также поддержку оборудования, предоставленного Украине ранее,

– заметил Милли.

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