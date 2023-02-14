Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал армії Марк Міллі під час підсумкової пресконференції після зустрічі "Рамштайн".

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Росія зараз є глобальним вигнанцем, і світ залишається натхненним українською хоробрістю і стійкістю. Росія програла уже: стратегічно, операційно та тактично. І зараз вони сплачують величезну ціну на полі бою,

– зазначив Марк Міллі.

"Українці об'єднанні метою"

Генерал, пояснив, що для Путіна це була війна вибору, тому США продовжують підтримувати оборонну здатність України захищати своїх співгромадян та звільняти свої території.

"Українці об'єднанні метою: звільнити і вигнати російську навалу з українських земель", – додав Марк Міллі.

За його словами, учасники нинішньої групи пообіцяли наростити усі зусилля, аби Україна отримала обіцяні артилерійські системи, амуніцію, танки.

Група зосереджена на тому, аби якомога швидше поставляти обіцяну допомогу, покривати логістичні аспекти, навчання солдатів, а також підтримку обладнання яке було надане Україні раніше,

– зауважив Міллі.

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