Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він припустив, що будуть країни, які зважаться на передачу авіації Україні.

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За даними Financial Times, питання надання літаків обговорюватиметься на зустрічі "Рамштайн" 14 лютого. Також повідомляється, що американські чиновники не виключають факт можливої передачі сучасних винищувачів Україні в міру затягування війни.

Питання авіації та далекобійної зброї

Нарожний наголосив, що нікому не вигідне затягування війни, ані Україні, ані її союзникам.

Намагаються тримати баланс. Хочуть, щоб війна закінчилася, і пройти це якось дешевою ціною, адже всі розуміють, не відкараскатись від передачі багатоцільового сучасного літака четвертого покоління F-16,

– додав експерт.

Він повідомив, що також на засіданні обговорюватиметься далекобійна зброя – ракети Storm Shadow, GLSDB, можливо, ATACMS.

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Які країни можуть пробити стіну

Зауважимо, Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що німецький уряд наразі не розглядає постачання Україні своїх винищувачів. Зараз більш імовірною видається передача словацьких та польських МіГ-29.

Нарожний вважає, що такі літаки були б теж доречними для захисту українських територій, однак їх не достатньо.

Це не серйозне розв'язання проблеми, а так "от вам хлопці милиці, на цих милицях ви будете бігти не два кілометри на годину, а три". Україна потребує сучасних літаків,

– зауважив мовець.

Він переконаний, що якась з країн, можливо, Канада чи Польща стане "локомотивом, який проб'є цю стіну і першою надасть літаки, не озираючись на інших союзників". Таке рішення спонукає і Німеччину на передачу сучасної авіації.

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