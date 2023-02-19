Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, літак у повітрі, який здійснює ракетно-бомбові атаки – це максиму 30% всієї роботи, інша частина – це належна військова інфраструктура.

Читайте також Польща розгляне питання передачі Україні винищувачів МіГ-29: Дуда пояснив, чому не F-16

Україна перелаштовує авіаційну інфраструктуру

Петро Черник зазначив, що постачання західних літаків відбудеться найближчими місяцями. Річ у тім, що для повноцінного використання сучасної американської авіації необхідно переробити аеродромні злітно-посадкові смуги та іншу інфраструктуру.

Перебудова та підготовка наших аеродромних смуг під цю авіацію – це дуже серйозна технологічна робота. Сам літак у повітрі, який веде бій чи завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях противника – це всього-на-всього 20, максимум 30% роботи,

– сказав Петро Черник.

Військовий експерт запевнив, що сучасні західні літаки – це "вершина людського розвитку" у найширшому спектрі, а вище можуть бути хіба що космічні технології.

Військовий експерт назвав пріоритетні літаки для України: дивіться відео

Також Черник зазначив, що деякі європейські літаки можуть приземлятись і на автостраду, але для України у пріоритеті американський вектор авіаційної інтеграції. На його думку, це можливість налагодити зв'язки із виробником, який є одним з найбільших лобістів в американському ВПК.

Актуально Без літаків ніяк: скільки F-16 треба Україні, щоб змінити хід війни

Якщо Україна отримає американські літаки – це дозволить міцно закріпитись у системі євроатлантичного простору. Також Черник пояснив, що у разі отримання десятків літаків їхні виробники отримають значні кошти на виробництво, а це дозволить Україні серйозно інтегруватись.

"Якщо декілька десятків, а бажано більше сотні їхніх машин сюди до нас зайдуть, а це колосальні гроші для їхнього виробника – це вже серйозний інтеграційний та цивілізаційний канат, який покликаний утримати Україну в євроатлантичному просторі", – підсумував Черник.

Західні літаки для України: останні новини