Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко. За його словами, передані Україні ЗРК від західних партнерів вже допомагають нівелювати активність ворожої авіації.
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Захід боїться нарощення українських сил
Валерій Романенко пояснив, що сповільнення прийняття рішення щодо передачі західної авіації має два аргументи.
Перший момент – це домовленість між країнами НАТО, що вони не будуть робити різких рухів щодо посилення наших оборонних можливостей,
– наголосив він.
На його думку, західні країни бояться, що Україна в запалі використає літаки для удару по російській території. Це може спровокувати вихід війни зовсім на інший рівень.
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Суми траншів суттєво зростають
Експерт з авіації повідомив, що друге пояснення від Заходу щодо уповільненого темпу передачі Україні винищувачі – транші, точніше їхні суми. Зокрема, озброєння, яке ми отримуємо від партнерів, вартує 1–2 мільярди доларів.
"Якщо передати літаки, то вартість військових постачань зросте вдвічі або й втричі", – наголосив він.
На думку Романенка, якщо літак прямо з заводу коштує 50–60 мільйонів доларів, то ціна літака, який вже готовий до експлуатації: з озброєнням та підготованим пілотом – зросте до понад 120 мільйонів доларів.
А ви порахуйте нам потрібно мінімум ескадрилья чи бригада. І потрібно одномоментно їх передати,
– зауважив він.
Також експерт із авіації додав, що Захід виправдовує себе тим, що надає Україні зенітно-ракетні комплекси, які можуть нівелювати бойову активність російської авіації.
Успіхи у розгляді питання
Валерій Романенко розповів, що все ж деякі зрушення є.
"Британці сказали, що підготують наших пілотів і можуть це робити не порушуючи жодних домовленостей всередині НАТО, готуючи їх на тренувальних літаках", – зосередив увагу він.
За його словами, стандартна програма підготовки до використання винищувача F-16 включає попередні польоти на двох типах тренувальних літаків.
"Пілоти мають бути перенавчені з кілометрів на годину на статутні милі, з тисяч метрів на фути", – наголосив експерт із авіації, пояснюючи, що українці повинні прийняти НАТівські стандарти.
На його думку, пілот у небі має реагувати моментально, бо там немає часу на підрахунки.
У такий спосіб можна зменшити час підготовки. Якщо будуть вже готові пілоти, то ми вже за місяць-півтора зможемо отримати бойові літаки,
– додав Романенко.
Він зауважив, що за час, який пілоти будуть проходити підготовку, вже може дозріти позитивне рішення про передачу бойових машин.
Постачання західної авіації для України: коротко
- 14 лютого відбулася зустріч союзників у форматі "Рамштайн". Ще до початку "Рамштайну-9" його анонсували як авіаційний. Однак конкретної відповіді про постачання Україні літаків не прозвучало.
- США поки що не ухвалили рішення про надання бойової авіації Україні. Однак щодо надання Польщею винищувачів типу МіГ, то голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не можуть партнерам забороняти надавати зброю Україні. Тож рішення залежить від урядів країн, які хочуть надати таку допомогу.
- Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що з часом Україна отримає як західні літаки, так і далекобійну зброю.