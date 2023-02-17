Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. По его словам, переданные Украине ЗРК от западных партнеров уже помогают нивелировать активность вражеской авиации.

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Запад боится наращивания украинских сил

Валерий Романенко пояснил, что замедление принятия решения о передаче западной авиации имеет два аргумента.

Первый момент – это договоренность между странами НАТО, что они не будут делать резких движений по усилению наших оборонных возможностей,

– подчеркнул он.

По его мнению, западные страны опасаются, что Украина в пылу использует самолеты для удара по российской территории. Это может спровоцировать выход войны совсем на другой уровень.

Валерий Романенко назвал 2 причины, почему Запад до сих пор не передал Украине авиацию: смотрите видео

Суммы траншей существенно растут

Эксперт по авиации сообщил, что второе объяснение от Запада относительно замедленного темпа передачи Украине истребители – транши, точнее их суммы. В частности, вооружение, которое мы получаем от партнеров, стоит 1–2 миллиарда долларов.

"Если передать самолеты, то стоимость военных поставок вырастет вдвое или втрое", – подчеркнул он.

По мнению Романенко, если самолет прямо с завода стоит 50–60 миллионов долларов, то цена уже готового к эксплуатации самолета: с вооружением и подготовленным пилотом – вырастет до более 120 миллионов долларов.

А вы сосчитайте нам нужно минимум эскадрилья или бригада. И нужно одномоментно их передать,

– заметил он.

Также эксперт по авиации добавил, что Запад оправдывает себя тем, что дает Украине зенитно-ракетные комплексы, которые могут нивелировать боевую активность российской авиации.

Успехи в рассмотрении вопроса

Валерий Романенко рассказал, что все же некоторые сдвиги есть.

"Британцы сказали, что подготовят наших пилотов и могут это делать не нарушая никаких договоренностей внутри НАТО, готовя их на тренировочных самолетах", – подчеркнул он.

По его словам, стандартная программа подготовки к использованию истребителя F-16 включает предварительные полеты на двух типах тренировочных самолетов.

"Пилоты должны быть переобучены с километров в час в уставные мили, с тысяч метров в футы", – подчеркнул эксперт по авиации, объясняя, что украинцы должны принять НАТовские стандарты.

По его мнению, пилот в небе должен реагировать моментально, потому что там нет времени на подсчеты.

Таким образом, можно уменьшить время подготовки. Если будут уже готовы пилоты, то мы уже через месяц-полтора сможем получить боевые самолеты,

– добавил Романенко.

Он отметил, что за время, которое пилоты будут проходить подготовку, уже может созреть положительное решение о передаче боевых машин.

Снабжение западной авиации для Украины: коротко