Об этом на брифинге с премьер-министром Нидерландов заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал. По его словам, сейчас наша страна работает над авиационной коалицией.

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Вопрос сложнее, чем с танками

Владимир Зеленский рассказал, что с Марком Рютте обсудил военную помощь Украине. Однако вопрос поставки боевых самолетов, по их словам, нуждается в дальнейшей проработке.

Вопросы самолетов сложнее, чем танковая коалиция. Мы будем точно работать над этой коалицией. Мы начали разговор о тренировках. Это вопрос ко всему миру, потому что это зависит не от одной страны. Это вопрос многих составляющих. Украина настойчива в вещах, которые защищают наши ценности. Будем верить, что в этом направлении у нас будет результат,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время премьер-министр Нидерландов выразил надежду, что по авиации для Украины будет положительное решение, ведь уже есть примеры того, как Украине удалось убедить партнеров по другому вооружению, в частности танков. Рютте заверил, что его страна склоняется к тому, чтобы предоставить боевую авиацию нашей стране, однако дальше по этой теме он отказался говорить, объясняя это тем, что сейчас заявления могут негативно повлиять на результат.

Украина просит у партнеров боевую авиацию: главное

В конце января этого года союзники Украины образовали так называемую "танковую коалицию" после исторического решения Германии предоставить свои танки Leopard 2 Украине и разрешить делать то же партнерам.

Следующей целью Украины стало дальнобойное оружие и авиация. В январе президент США Джо Байден в ответ на вопрос, планирует ли Вашингтон предоставить нам истребители, ответил: "Нет".

В то же время, Нидерланды заявили о готовности предоставить нам американские самолеты и Украина подала официальный запрос. Однако Амстердам также надеется на положительное решение США. То есть своего рода образование "авиационной коалиции".

После встречи в формате "Рамштайн" 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что позиция США пока неизменна, однако другим страна Вашингтон не может запрещать предоставлять боевые самолеты Украине. Германия пока также исключает предоставление авиации.