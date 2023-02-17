Зеленский подчеркнул, что Украина будет бороться до победы и напомнил о планах Кремля по Молдове. 24 Канал собрал главные тезисы президента с конференции в Мюнхене.

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Давид должен победить Голиафа

Во время выступления Зеленский сравнил войну России против Украины с библейской историей о Давиде и Голиафе. Президент подчеркнул, что "свободный мир не имеет альтернативы, кроме как победы над Голиафом, пришедшим уничтожить нашу жизнь".

Быть Давидом значит бороться и мы боремся. Быть Давидом – иметь пращу, с которой нужно победить. Мы еще не имеем пращи Давида из Израиля, но как надеюсь, это временно,

– сказал Зеленский.

Зеленский выразил благодарность всем партнерам, кто помогает и дает оружие "украинскому Давиду".

"Благодаря оружию российский Голиаф уже начал терять равновесие", – подчеркнул президент и добавил, что российский Голиаф "однозначно упадет в этом году". При этом Зеленский заявил что "не должно быть альтернативы нашей решимости".

Россия все еще имеет потенциал

Зеленский упомянул о Мюнхенской конференции в 2022 году, которая предшествовала полномасштабному вторжению России в Украину. Он отметил, что в прошлом году не услышал, что мир готов быть с Украиной.

Я услышал это только после того, как русские ракеты ударили по нашей земле. После того, как русские танки перешли наши границы. После того, как Путин перешел и уничтожил все альтернативы, задав вопрос – мы или он,

– сказал президент.

По словам Зеленского, хотя Россия обречена, чтобы потерпеть поражение, она все еще имеет потенциал. Он добавил, что Путин пытается "купить дополнительное время, торгуясь с миром".

Поэтому президент отметил важность быстрого принятия решений по оружию, чтобы ограничить российский потенциал.

Нет альтернативы скорости, потому что это скорость, от которой зависит жизнь. Оттягивание всегда было до сих пор ошибкой. Пока мы ведем переговоры, как усилить нашу оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову,

– сказал Зеленский.

Также глава государства упомянул о самолетах. Зеленский заявил, что пока Украина убеждает, что ей нужна боевая авиация, "Россия уже убедила иранский режим и результатом уже являются не только дроны, а что-то, чем Кремль, за это заплатил".

"Вы уверены, что это только деньги? Будет ли мир сталкиваться с "обогащенным" иранским режимом?", – отметил президент, намекнув на обогащение урана, к которому стремятся иранские власти.

Глава государства предостерег от обострения ситуации в Персидском заливе. Поэтому он подчеркнул, что речь идет не только об Украине.

"Голиаф должен проиграть и этому нет альтернативы, потому что Кремль может уничтожить безопасность", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что отложение решений Запада – это ресурс путинской диктатуры.

Зеленский предлагает действовать немедленно

В Мюнхене Зеленский призвал партнерам действовать немедленно и передать оружия Украине. По его словам, в этом году у него есть убедительные аргументы, в частности то, что Украина освободила 1891 населенных пунктов, которые были оккупированы. Кроме того, он отметил, что для Украины пора стать членом НАТО и ЕС.

Пора ли для Украины стать полноправной частью Европейского Союза? Для большинства европейцев это уже не вопрос. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве,

– сказал он.

Он подчеркнул, что Украина уже объединена с европейской экономикой, логистикой и энергетикой.

"Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю, освободить людей", – сказал Зеленский.

Он добавил, что "мы должны освободить Украину и Европу, потому что когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".

"Мы должны освободить от российской агрессии каждый европейский институт и каждую сферу мировой экономики, потому что только тогда будет шанс на свободу", – заявил президент.

Украина может победить в течение года

Зеленский считает, что скорая победа Украины с освобождением всех оккупированных территорий реальна. Он подчеркнул, что Украина не пойдет на уступки во время деоккупации территорий, оккупированных Россией с 2014 года.

Нет альтернативы тому, чтобы лишить российской оккупации все, все города Украины!

– подчеркнул он.

Также глава государства выразил надежду, что в 2024 году будет первая послевоенная конференция в Мюнхене "при условии свободной Украины, свободной Европы, свободного мира".

Об угрозе из Беларуси

Президент сказал, что на сегодняшний день нет высокого риска прямого вступления Беларуси в войну.

"Мы считаем, что сегодня вероятности и высокого риска такого нет. Они (россияне – 24 Канал) могут пойти из Беларуси, но это сложно. Во-первых, сложно затянуть белорусских воинов к себе, в их состав, объединить.

Потому что белорусы, мы понимаем, не хотят воевать против Украины.

Не желает преимущественно большинство общества. У нас есть аналитические цифры: 80%. Поэтому очень сложно получить поддержку Беларусью этого процесса", – сказал Зеленский.

В то же время, глава государства считает, что Россия будет пытаться привлечь Беларусь к военным действиям.

"Это будет большая ошибка Беларуси, большая историческая ошибка. Потому что одно дело – когда с их территории, из некоторых аэропортов летит авиация или ракеты. С территорий, которые они не контролировали, они были подконтрольны России. Другое дело – если ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам, ты в этот момент становишься террористом и делаешь исторически Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны. Одновременно ты станешь субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала, возмещений", – сказал президент.

По его словам, украинская оценка состоит в том, что сил в Беларуси недостаточно, "и все, кто придет на нашу землю, точно не вернутся".