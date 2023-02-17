Зеленський наголосив, що Україна буде боротися до перемоги й нагадав про плани Кремля щодо Молдови. 24 Канал зібрав головні тези президента з конференції у Мюнхені.

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Давид повинен перемогти Голіафа

Під час виступу Зеленський порівняв війну Росії проти України з біблійною історією про Давида й Голіафа. Президент наголосив, що "вільний світ не має альтернативи, окрім як перемоги над Голіафом, який прийшов знищити наше життя".

Бути Давидом означає боротися і ми боримось. Бути Давидом – мати пращу, з якою треба перемогти. Ми ще не маємо Давидової пращі з Ізраїля, але як сподіваюся, що це тимчасово,

– сказав Зеленський.

Зеленський висловив вдячність всім партнерами, хто допомагає і дає зброю "українському Давидові".

"Завдяки зброї, російський Голіаф вже почав втрачати рівновагу", – підкреслив президент і додав, що російський Голіаф "однозначно впаде цього року". При цьому Зеленський заявив про "не має бути альтернативи нашій рішучості".

Росія все ще має потенціал

Зеленський згадав про Мюнхенську конференцію у 2022 році, яка передувала повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Він зазначив, що торік не почув, що світ готовий бути з Україною.

Я почув це тільки після того, як російські ракети вдарили по нашій землі. Після того, як російські танки перейшли наші кордони. Після того, як Путін перейшов і знищив всі альтернативи, поставивши питання – ми чи він,

– сказав президент.

За словами Зеленського, хоча Росія приречена, щоб зазнати поразки, вона все ще має потенціал. Він додав, що Путін намагається "купити додатковий час, торгуючись зі світом".

Тому президент наголосив на важливості швидкого прийняття рішень щодо зброї, щоб обмежити російський потенціал.

Немає альтернативи швидкості, тому що це швидкість, від якої залежать життя. Відтягування завжди було і досі є помилкою. Поки ми ведемо переговори, як посилити нашу оборону сучасними танками, Кремль думає, як задушити Молдову,

– сказав Зеленський.

Також глава держави згадав про літаки. Зеленський заявив, що, поки Україна переконує, що їй потрібна бойова авіація, "Росія вже переконала іранський режим і результатом вже є не лише дрони, а щось, чим Кремль, за це заплатив".

"Ви впевнені, що це лише гроші? Чи світ буде стикатися зі "збагаченим" іранським режимом?", – зазначив президент, натякнувши на збагачення урану, якого прагне іранська влада.

Глава держави застеріг від загострення ситуації у Перській затоці. Через це він наголосив, що йдеться не лише про Україну.

"Голіаф повинен програти і цьому немає альтернативи, тому що Кремль може знищити безпеку", – сказав Зеленський. Він підкреслив, що відкладення рішень Заходу – це ресурс путінської диктатури.

Зеленський пропонує діяти негайно

У Мюнхені Зеленський закликав партнерам діяти негайно та передати Україні зброї. За його словами, цього року він має переконливі аргументи, зокрема те, що Україна визволила 1891 населених пунктів, які були окуповані. Крім того, він зазначив, що для України настав час стати членом НАТО і ЄС.

Чи зараз час для України стати повноправною частиною Європейського Союзу? Для більшості європейців це вже не питання. Ми вже здобули статус країни-кандидата. Ми вже готуємось почати переговори про членство,

– сказав він.

Він підкреслив, що Україна вже поєднана з європейською економікою, логістикою та енергетикою.

"Немає альтернативи українській перемозі. Немає альтернативи Україні в ЄС. Немає альтернативи Україні у НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Тому немає і не буде альтернативи тому, щоб позбутися російської агресії остаточно, звільнити землю, звільнити людей", – сказав Зеленський.

Він додав, що "ми повинні звільнити Україну і Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів".

"Ми повинні звільнити від російської агресії кожну європейську інституцію та кожну сферу світової економіки, бо лише тоді буде шанс на свободу", – заявив президент.

Україна може перемоги протягом року

Зеленський вважає, що швидка перемога Україна зі звільненням усіх окупованих територій є реальною. Він наголосив, що Україна не піде на поступки під час деокупації територій, окупованих Росією з 2014 року.

Немає альтернативи тому, щоби позбавити російської окупації всі, всі міста України!,

– підкреслив він.

Також глава держави висловив сподівання, що у 2024 році буде перша післявоєнна конференція у Мюнхені "за умови вільної України, вільної Європи, вільного світу".

Про загрозу з Білорусі

Президент сказав, що станом на сьогодні немає високого ризику прямого вступу Білорусі у війну.

"Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності і високого ризику такого немає. Вони (росіяни – 24 Канал) можуть піти з Білорусі, але це складно. По-перше, складно затягнути білоруських воїнів до себе, в їхній склад, об'єднати.

Тому що білоруси, ми розуміємо, не хочуть воювати проти України.

Не хоче переважно більшість суспільства. Ми маємо аналітичні цифри: 80%. Тому дуже складно отримати підтримку Білоруссю цього процесу", – сказав Зеленський.

Водночас глава держави вважає, що Росія намагатиметься залучити Білорусь до воєнних дій.

"Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка. Тому що одна справа – коли з їхньої території, з деяких аеропортів летить авіація чи ракети. З територій, які вони не контролювали, вони були підконтрольні Росії. Інша справа – якщо ти свідомо ідеш в наступ і доєднуєшся до російських терористів, ти в цей момент стаєш терористом і робиш історично Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни. Одночасно ти станеш суб'єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу, відшкодувань", – сказав президент.

За його словами, українська оцінка полягає у тому, що сил у Білорусі недостатньо, "і всі, хто прийде на нашу землю, точно не повернуться".