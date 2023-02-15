Министр обороны США Ллойд Остин в своем выступлении упомянул об авиации для Украины и сказал, что решение о ней объявлять не будет. Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, это значит, что вопрос авиации есть на повестке дня.

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Байден может объявить хорошие новости

Он подчеркнул, что украинская делегация, безусловно, ставила вопросы и авиации, и дальнобойных ракет. И по результатам реакции нашей делегации можно предположить, что вопрос решен положительно.

Мы получим детали этого решения, но не сейчас. Так же как мы не получили сразу громких решений после прошлого "Рамштайна" по танкам. Но позже оказалось, что танки будут,

– отметил Кузан.

Он вспомнил, что тогда была даже сформирована танковая коалиция в составе 8 стран. А также был введен принцип коалиционности, когда часть стран снабжает танками, другая часть – системами ПВО, еще часть – комплектующими и помогает ремонтировать технику.

"Это значит, что западная коалиция действует. А также то, что вопрос по самолетам будет подниматься и во время Мюнхенской конференции безопасности, и во время заседания "большой семерки". И президент Байден во время своего визита в Польшу объявит хорошие новости не только от имени США, а также от наших западных союзников», – отметил эксперт.

Это война логистики

По его мнению, этот "Рамштайн" по настроениям очевидно положительный. И главное, что есть понимание – боеприпасы, артиллерию, комплектующие нам нужны здесь уже и сейчас.

Интенсивность боев очень высока. Соответственно расход боеприпасов и самой техники также высок,

– отметил он.

Кузан считает, что это война логистики. Об этом также подчеркнул Генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, темпы логистики решают на фронте все, они равны человеческой жизни. Это утверждение лучше всего отражает характер и сущность этой войны.

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Нам нужно не менее 200 самолетов

На встрече в формате Рамштайн прозвучало, что Украине сначала могут поставить модернизированные самолеты МиГ-29, а уже потом истребители F-16.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что нам нужно все. А именно несколько сотен самолетов, по меньшей мере, 200.

Конечно, это большие запасы. Поэтому поставка МиГ-29 временно разрешит ситуацию. Но самое главное, что мы видим подтверждение американцев. Они пока еще не передают свои самолеты, но не возражают против предоставления Украине F-16 другими союзниками,

– считает он.

Собеседник напомнил, что F-16 уже не стоят на вооружении ВВС США – они производятся исключительно на экспорт. В США используются самолеты другого класса. Но около 4 тысяч этих истребителей изготовлено, и это означает, что Украину можно обеспечить ими.

"Но после того, как наши аэродромы будут надежно закрыты системами ПВО. Поставка таких систем Украине и было насущным вопросом "Рамштайна-9", – подчеркнул Сергей Кузан.

Новый пакет военной помощи от США / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Во время брифинга по итогам заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США пока не будут предоставлять Украине свои истребители F-16. В то же время в Пентагоне говорят, что сосредоточены на том, чтобы предоставлять нашей стране все необходимое для защиты и обороны как можно быстрее.