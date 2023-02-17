Сегодня группировка врага в Луганской области составляет около 130 тысяч военных, а также более 1 тысячи единиц тяжелой техники и более 700 единиц артиллерии. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Оккупанты могут задействовать авиацию

Приблизительно такая же группировка российских захватчиков в районе Угледара Донецкой области. В то же время вблизи Бахмута оккупантов меньше, но там и участок фронта меньше, поэтому плотность войск сохраняется. Гетьман предположил, что сейчас россияне сделают небольшую паузу в боевых действиях, а впоследствии прибегнут к новой тактике.

У россиян нет много тяжелой техники, но они еще не пустили активное действие авиацию. Около наших границ расположено около 400 самолетов и 300 вертолетов. Возможно, они попытаются атаковать с воздуха,

– сказал майор запаса ВСУ.

По его мнению, оккупанты не изменили тактику ракетных обстрелов и понимают, что небольшое количество ракет, которое они выпускают по территории нашего государства, не нанесет значительного вреда. Вероятно, таким образом, захватчики испытывают нашу систему ПВО.

"Вероятнее всего, следующая волна будет с использованием авиации", – предположил военный аналитик.

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Россияне уже начинают понимать, что та советская тактика, которую они используют, не будет приносить им никакой пользы. Они продолжают нести безумные потери и не достигают результатов.

Более того, им удается продвигаться разве что на какие-то сотни метров. Это можно считать провалом наступательной операции. Следовательно, оккупанты будут испытывать любые методы, чтобы получить хоть какие-то успехи.

Кроме авиации, может распространиться деятельность диверсионно-разведывательных групп,

– отметил Гетьман.

Однако новая тактика российских захватчиков не будет означать изменения в лучшую сторону для них. Ведь для них новая тактика – это просто иначе, а не лучше.

Россия пойдет ва-банк

Министр обороны Великобритании бен Уоллес заявил, что сегодня Россия использует 97% своих военнослужащих на линии фронта. То есть фактически вся российская армия, которая может воевать, сконцентрирована в Украине.

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Гетьман заметил, что у России нет еще каких-то больших резервов личного состава, как и военной техники, чтобы их обеспечить. Следовательно, россияне после паузы могут задействовать авиацию и пойти ва-банк, потому что у них нет других вариантов.

"Россияне будут бросать все, что имеют. В противном случае им придется либо убегать, либо проиграть", – подытожил военный аналитик.

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