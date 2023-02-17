Сьогодні угруповання ворога в Луганській області складає близько 130 тисяч військових, а також понад 1 тисяча одиниць важкої техніки та понад 700 одиниць артилерії. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Окупанти можуть залучити авіацію

Приблизно таке ж угруповання російських загарбників в районі Вугледара Донецької області. Водночас поблизу Бахмута окупантів менше, але там і ділянка фронту менша, тому щільність військ зберігається. Гетьман припустив, що зараз росіяни зроблять невелику паузу у бойових діях, а згодом вдадуться до нової тактики.

У росіян немає багато важкої техніки, але вони ще не пустили активно в дію авіацію. Біля наших кордонів розташовано близько 400 літаків та 300 гелікоптерів. Можливо, вони спробують атакувати з повітря,

– сказав майор запасу ЗСУ.

На його думку, окупанти не змінили тактику ракетних обстрілів і розуміють, що невелика кількість ракет, яку вони випускають по території нашої держави не завдасть значної шкоди. Ймовірно, у такий спосіб загарбники випробовують нашу систему ППО.

"Найімовірніше, наступна хвиля буде з використанням авіації", – припустив військовий аналітик.

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Росіяни вже починають розуміти, що та радянська тактика, яку вони використовують не приноситиме їм жодної користі. Вони продовжують зазнавати шалених втрат і не досягають результатів.

Ба більше, їм вдається просуватися хіба на якісь сотні метрів. Це можна вважати провалом наступальної операції. Отже, окупанти випробовуватимуть будь-які методи, аби отримати бодай якісь успіхи.

Окрім авіації, може поширитися діяльність диверсійно-розвідувальних груп,

– зазначив Гетьман.

Однак нова тактика російських загарбників не означатиме зміни у кращий бік для них. Адже для них нова тактика – це просто по-іншому, а не краще.

Росія піде ва-банк

Міністр оборони Великої Британії бен Воллес заявив, що сьогодні Росія використовує 97% своїх військовослужбовців на лінії фронту. Тобто фактично вся російська армія, яка може воювати, сконцентрована в Україні.

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Гетьман зауважив, що в Росії немає ще якихось великих резервів особового складу, як і військової техніки, щоб їх забезпечити. Отже, росіяни після паузи можуть залучити авіацію та піти ва-банк, бо в них немає інших варіантів.

"Росіяни кидатимуть все, що мають. В іншому випадку їм доведеться або тікати, або програти", – підсумував військовий аналітик.

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