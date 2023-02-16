Про це повідомляють так звані опозиційні російські видання. За даними їхніх джерел в міноборони країни-агресорки, Росія хоче почати масове застосування авіації в Україні.

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Буде багато втрат у ворога і труднощі в ЗСУ

Навіть неназване джерело так званих опозиційних видань переконане, що така тактика призведе до численних втрат в авіації. Варто відзначити, що росіяни не часто ризикують використовувати авіацію в зоні дії української ППО. Тепер же окупанти можуть навпаки масовано вдиратися у повітряний простір України.

Ймовірно, такі дії ворог планує спрямувати на ослаблення та виснаження української ППО. Цілком вірогідно, що у Кремлі сподіваються на знищення протиповітряної оборони нашої країни, але це майже неможливо. Для того, аби радари систем ППО не помітили російський літак, йому потрібно летіти на малій висоті, але тоді він дуже вразливим для переносних зенітно-ракетних комплексів.

Щодо інших проблем, з якими може зіштовхнутися українська армія, як відзначають експерти – специфіка боротьби з ворожою авіацією. Ракета летить швидко, а літак значно повільніше, але водночас ракета летить за прогнозованою траєкторією, а літак може змінювати її та ухилятися. Однак сили ППО за час повномасштабного вторгнення уже успішно збили понад 500 одиниць російської авіації, тому наші воїни знають, як відправляти винищувачі та гелікоптери росіян слідом за кораблем.

Масоване застосування авіації в зоні відповідальності в зоні дії української ППО означатиме для ворожих пілотів те, що загинути при зустрічі з нашими силами протиповітряної оборони чи потрапити в полон при успішному катапультуванні стане для них найбільш ймовірним майбутнім.

Крім того, ще однією проблемою є кадрові питання в російські армії. Чи вистачить ворогу досвідчених пілотів для втілення таких операцій – питання відкрите. Однак відомо, що російська армія зазнала численних втрат, у тому числі загинули чимало професійних льотчиків і ще минулої весни були повідомлення про ймовірну нестачу кадрів для авіації. Так, за майже рік ворог точно зміг набрати кадрів, однак чи зміг їх підготувати – так само питання без відповіді.

Важливо! Попри колосальні втрати у Росії, на жаль, досі є певні ресурси для продовження війни. Зокрема й в авіації. Тому не варто недооцінювати противника – потрібно реагувати на всі сигнали повітряних тривог, дотримуватися правил безпеки, підтримувати нашу армію та вірити у ППО!

Росія стягує авіацію до кордону: що відомо

Днями з'явилася інформація про те, що Росія збільшує кількість бойової авіації на кордоні з Україною. Однак радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що наразі не спостерігається суттєве збільшення кількості авіаційної техніки, яка принципово вплинула на перебіг війни.

На його думку, в Україні трішки інакше має вигляд система не протиракетної, а саме протиповітряної оборони: вона більш повільна, але більш ефективна.

Подоляк додав, що ворог практично завжди використовує виключно стратегічну авіацію для терору українців зі своєї території та тактичну з Білорусі. Втім, противник може щось спробувати зробити нове.