Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The War Zone. За даними видання, на супутникових знімках від 19 грудня зафіксували близько 10 укриттів для літаків, а також інші захисні споруди.

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Росіяни посилюють оборону авіації

Нові укриття створюються із залізобетонних конструкцій, які забезпечують стійкість до уламків та близьких вибухів. Також побудовано легші захисні конструкції на групових стоянках, де літаки готують до злету.

Будівництво захисних укриттів для авіації на аеродромі "Бельбек" / Фото TWZ

https://twitter.com/thewarzonewire/status/1870228818159644734

Будівництво таких укриттів є відповіддю на успішні атаки Сил оборони України, зокрема на "Бельбек". Цей об'єкт перебуває у зоні досяжності українських далекобійних дронів і ракет, тож окупанти намагаються знизити ризики пошкодження своїх літаків.

На "Бельбеку" будують укриття для авіації / Фото TWZ

https://twitter.com/MilAviaUA/status/1795771746030862573

Крім "Бельбека", схожі споруди зводять і на інших аеродромах у Криму та Росії, зокрема в Мариновці, Кримську, Єйську та Ахтубінську.

Захист літаків є стратегічним завданням для російських військових, адже нові укриття також ускладнюють виявлення літаків супутниками та іншими засобами розвідки. Однак навіть такі заходи не завжди рятують: українські далекобійні дрони вже успішно атакували аеродроми з укриттями, як це сталося у Волгоградській області.

Що відомо про укриття в Росії та Криму

На аеродромах Росії зводять укриття для фронтових бомбардувальників Су-24, Су-34 та винищувачів Су-27П. Однак попередній досвід показує, що такі споруди не забезпечують абсолютного захисту. Приміром, на аеродромі Мариновка, попри побудовані укриття, українські дрони успішно вразили об'єкти.

Будівництво укриттів також спрямоване на захист авіації від суббоєприпасів ракет ATACMS, якими Україна нещодавно розпочала уражати стратегічні об'єкти ворога. Незважаючи на заходи росіян, Сили Оборони України продовжують демонструвати здатність завдавати ефективних ударів по ворожих об’єктах.