Коментуючи наступальну стратегію Москви, Воллес заявив, що Росія не змогла зібрати єдину силу, щоб "пробити" оборону України.

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Воллес припустив, що, швидше за все, "ми просто бачили зусилля, спрямовані на просування вперед".

Це коштувало величезної ціни російській армії. За нашими оцінками, 97% російської армії, всієї російської армії, перебуває в Україні,

– заявив британський міністр.

За його словами, допомагаючи Україні перемогти Росію в Україні, Захід зміцнює безпеку вдома.

"Якщо 97% російської армії зараз перебувають в Україні, з дуже, дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи", – сказав він.

Міністр оборони Британії вважає, що те, що робить Росія, намагаючись просуватися вперед, вона робить майже на рівні Першої світової війни, з рівнем виснаження і з показниками успіху, що вимірюються метрами, а не кілометрами.

Чи вистачить ЗСУ озброєння, щоб відбити наступ Росії

Україна готується до майбутнього наступу Росії. І, як запевнив міністр оборони Олексій Резніков, у нашій країні ніхто не сидить просто так, очікуючи нової активності з боку ворога.

Очільник оборонного відомства підкреслив, що Україна готова відбивати російську навалу. Але паралельно наша держава працює над тим, щоб отримати ще більше необхідного озброєння.