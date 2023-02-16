Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Украина очень хорошо знает цену своей свободы.

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Есть ли угроза для Украины

Михаил Подоляк отметил, что, во-первых, пока не наблюдается существенного увеличения количества авиационной техники, которое принципиально повлияло бы на ход войны.

Вторая составляющая, безусловно, мы не можем анализировать людей с иррациональным мышлением. Россия не проводит аналитику войны,

– подчеркнул он.

По его мнению, в Украине несколько иначе выглядит система не противоракетной, а именно противовоздушной обороны: она более медленная, но более эффективная.

"Мне кажется странным, что после того, как мы практически закрываем небо: NASAMS, IRIS-T, Patriot, которые будут в ближайшее время использовать тактическую авиацию", – отметил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что враг практически всегда использует исключительно стратегическую авиацию для террора украинцев со своей территории и тактическую из Беларуси. Впрочем, противник может что-нибудь попытаться сделать новое.

Чего все же ждать от России

Советник главы офиса президента прокомментировал, что это принципиально не будет менять диспозиции сторон в этой войне.

Они могут увеличить интенсивность обстрелов, подтянув еще какой-то ряд артиллерии, но опять же это не очень принципиально,

– добавил он.

По мнению Подоляка, вероятно, на определенном направлении может на тысячу обстрелов увеличится интенсивность действий врага.

"Ну увеличат количество поднимающихся в воздух самолетов – уничтожим все!" – убежден он.

По его словам, конечно, за каждую уничтоженную цель мы платим жизнью украинцев, впрочем, другого пути как беспощадно ликвидировать противника – нет.

Несокрушимость украинского народа

Михаил Подоляк добавил, что Украина обязательно исчезнет, если мы не выиграем эту войну.

Нет никаких линий разграничения больше, потому что это будет означать медленную смерть Украины,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, наличие серой зоны будет провоцировать Россию на теракты. Это приведет к тому, что украинцы устанут жить в ожидании следующего этапа войны.

"И Украины как таковой не будет не через три дня, а через три года", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, противостояние украинского народа свидетельствует о том, что все люди, желающие быть в Украине, действительно искренне ее любят и понимают, за что мы стоим.

Все это тяжело и страшно, но надо дойти до конца,

– добавил советник главы ОП.

Михаил Подоляк убежден, что вопрос, хотим ли мы иметь свободную и независимую Украину для него, как и для всего народа, уже давно закрыт.

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