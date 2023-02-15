1 февраля об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". А в среду 15 февраля эту информацию подтвердили и пропагандисты.
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Куда поступил ракетный комплекс
Минобороны Беларуси сообщало, что белорусские военные приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Тогда на опубликованных ведомством фото и видео нарукавный знак у военнослужащих, эксплуатирующих "Искандеры", был заблюрен.
Мониторинговая группа сделала предположение, что комплекс поступил на вооружение 465 ракетной бригады.
Ответа долго ждать не пришлось – пропагандисты подтвердили, что "Искандер" поступил на вооружение именно 465-й ракетной бригады (Осиповичский район). Это единственная ракетная бригада вооруженных сил Беларуси.
Кстати, на вооружении бригады есть также несколько дивизионов ТРК "Точка-У".
Где расположена бригада, куда поступил "Искандер": смотрите карту
Какова вероятность наступления из Беларуси
- Уже не первый месяц угроза наступления из Беларуси приковывает к себе внимание, более того, перед возможным новым масштабным наступлением России. Однако секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сомневается, что российские войска попытаются атаковать с территории Беларуси, ведь там нет для этого достаточных сил.
- Однако россияне и дальше могут использовать территорию Беларуси для дальнейшего террора украинцев. В частности, запуская смертоносные ракеты.
- Также следует отметить, что в Беларуси 6 февраля внезапно объявили проверку боевой готовности в военной академии. Однако, по мнению военного эксперта Олега Жданова, сейчас украинцам нечего волноваться.