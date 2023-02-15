1 февраля об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". А в среду 15 февраля эту информацию подтвердили и пропагандисты.

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Куда поступил ракетный комплекс

Минобороны Беларуси сообщало, что белорусские военные приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".

Тогда на опубликованных ведомством фото и видео нарукавный знак у военнослужащих, эксплуатирующих "Искандеры", был заблюрен.

Мониторинговая группа сделала предположение, что комплекс поступил на вооружение 465 ракетной бригады.

Ответа долго ждать не пришлось – пропагандисты подтвердили, что "Искандер" поступил на вооружение именно 465-й ракетной бригады (Осиповичский район). Это единственная ракетная бригада вооруженных сил Беларуси.

Кстати, на вооружении бригады есть также несколько дивизионов ТРК "Точка-У".

Где расположена бригада, куда поступил "Искандер": смотрите карту

Какова вероятность наступления из Беларуси