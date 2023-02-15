1 лютого про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн". А у середу, 15 лютого, цю інформацію підтвердили й пропагандисти.

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Куди надійшов ракетний комплекс

Міноборони Білорусі повідомляло, що білоруські військові розпочали повну самостійну експлуатацію оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер".

Тоді на опублікованих відомством фото та відео нарукавний знак у військовослужбовців, які експлуатують "Іскандери", був заблюрений.

Моніторингова група зробила припущення, що комплекс надійшов на озброєння 465-ї ракетної бригади.

Відповіді довго чекати не довелось – пропагандисти підтвердили, що "Іскандер" надійшов на озброєння саме 465-ї ракетної бригади (Осиповичський район). Це єдина ракетна бригада збройних сил Білорусі.

До слова, на озброєнні бригади є також кілька дивізіонів ТРК "Точка-У".

Де розташована бригада, куди надійшов "Іскандер": дивіться карту

Яка ймовірність наступу з Білорусі