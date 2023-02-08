Про це він розповів в інтерв'ю Reuters. За його словами, російські війська в рамках нового наступу можуть здійснити атаки на північному сході від Харкова або на півдні від Запоріжжя.

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Данілов впевнений, що Росія прагнутиме досягти наочних результатів

Данілов наголосив, що окупанти перевіряють українську оборону біля Запоріжжя. Також Київ не виключає того, що росіяни можуть піти у наступ у Харківській області, яка була відбита минулого року під час стрімкого контрнаступу ЗСУ.

Спроби наступу або на Харківському, або на Запорізькому напрямі, звісно, будуть. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас,

– сказав Данілов.

За словами Данілова, Росія прагнутиме досягти наочних результатів до роковин свого повномасштабного вторгнення 24 лютого: "Їм треба щось показати перед своїм народом".

При цьому Данілов має сумніви, що російські війська спробують атакувати з території Білорусі – там немає для цього достатніх сил.

Зверніть увагу! Раніше Данілов вже говорив про ймовірний повторний наступ Росії. Він заявив, що Кремль здатний готувати такий самий сценарій як 24 лютого 2022 року. Секретар РНБО підкреслив, що це може статися у найближчі два – три тижні.

Чи дійсно Росія готується до повторного наступу