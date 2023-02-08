Об этом он рассказал в интервью Reuters. По его словам, российские войска в рамках нового наступления могут совершить атаки на северо-востоке от Харькова или к югу от Запорожья.

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Данилов уверен, что Россия будет стремиться добиться наглядных результатов

Данилов подчеркнул, что оккупанты проверяют украинскую оборону возле Запорожья. Также Киев не исключает того, что россияне могут пойти в наступление в Харьковской области, отраженной в прошлом году во время стремительного контрнаступления ВСУ.

Попытки наступления либо на Харьковском, либо в Запорожском направлении, конечно, будут. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас,

– сказал Данилов.

По словам Данилова, Россия будет стремиться достичь наглядных результатов к годовщине своего полномасштабного вторжения 24 февраля: "Им нужно что-то показать перед своим народом".

При этом Данилов сомневается, что российские войска попытаются атаковать с территории Беларуси – там нет для этого достаточных сил.

Обратите внимание! Ранее Данилов уже говорил о вероятно повторное наступление России. Он заявил, что Кремль способен готовить такой же сценарий как 24 февраля 2022 года. Секретарь СНБО подчеркнул, что это может произойти в ближайшие две – три недели.

Действительно ли Россия готовится к повторному наступлению