Маловероятно, что Россия будет способна нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны в ближайшие недели, заявляют в Минобороны Британии.
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У россиян проблемы с боеприпасами
В частности, там подчеркивают, что оперативной целью России почти является захват остальных удерживаемых Украиной частей Донецкой области.
Однако оккупантам удается продвигаться вперед всего на несколько сотен метров в неделю. Это может быть связано с тем, что захватчикам сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешных наступательных действий.
В Минобороны Британии оценили возможности армии оккупантов
В возведении минобороны Британии подчеркивают, что высшее командование, вероятно, разрабатывает планы, требующие от недоукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей из-за политического и профессионального давления, утверждается в сводке.
Российские лидеры, вероятно, и дальше потребуют масштабных наступательных действий. Остается маловероятным, что Россия сможет нарастить силы, необходимые для того, чтобы существенно повлиять на исход войны в ближайшие недели.
– считает британская разведка.
Готовится ли Россия к повторному наступлению: последние новости
- Напомним, что недавно неназванный советник ВСУ заявил Financial Times, что Россия намерена начать наступление в течение следующих 10 дней, то есть до 15 февраля, что позволит российским войскам нанести удар по украинским позициям до прибытия западных танков и боевых машин пехоты.
- Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля заявил, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.
- "Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле", – сказал глава государства.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что остается высокая вероятность того, что Россия начнет возможное новое вторжение уже в феврале. По его словам, Силы обороны ожидают возможное новое наступление до 24 февраля.
- Резников подчеркнул, что россияне любят символизм, поэтому могут повторно атаковать Украину в нынешнем февраля. Однако он подчеркнул, что Украина готова дать отпор врагу.