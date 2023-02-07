Малоймовірно, що Росія буде спроможна наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни протягом найближчих тижнів, заявляють у Міноборони Британії.

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У росіян проблеми з боєприпасами

Зокрема, там наголошують, що оперативною метою Росії майже є захоплення решти утримуваних Україною частин Донецької області.

Проте, окупантам вдається просуватися вперед лише на кілька сотень метрів за тиждень. Це може бути пов'язано з тим, що загарбникам зараз не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, які необхідних для успішних наступальних дій.

У Міноборони Британії оцінили можливості армії окупантів

У зведенні міноборони Британії наголошують, найвище командування, ймовірно, розробляє плани, що вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей через політичний і професійний тиск, стверджується у зведенні.

Російські лідери, ймовірно, і надалі вимагатимуть масштабних наступальних дій. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для того, щоб суттєво вплинути на результат війни протягом найближчих тижнів,

– вважає британська розвідка.

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