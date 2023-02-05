Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції, інформує 24 Канал. За його словами, Сили оборони очікують можливий новий наступ до 24 лютого.

Важливо Чи є загроза для Харкова: що Резніков каже про ймовірний новий наступ Росії

Ймовірний новий наступ Росії на Україну

Резніков наголосив, що зараз дуже важливо слухати Генеральний штаб та його офіційну позицію, і не вестися на фейкову інформацію.

Коли буде зрозуміло, що загарбники сформували ударні угруповання, де, у якому місці, – наш Генеральний штаб це чудово знає,

– зазначив міністр.

Також Резніков не виключає посилення тиску з боку окупантів та можливих наступів у лютому.

"Ми очікуємо можливих наступів з боку росіян, тому що лютий, вони люблять символізм – 24 лютого буде рік, як розпочалася ця навала, відкрита стадія українсько-російської війни, яка розпочалася 2014 року. Тому очікуємо цього тиску", – сказав міністр.

За його словами, ЗСУ готові до такого сценарію, а Ставка Верховного головнокомандувача постійно тримає все на контролі.

Чи можливий наступ на Київ

Резніков додав, що Міноборони не зафіксувало на території Білорусі сформованих ударних угруповань для наступу на Київ – там немає концентрації військ. Станом на сьогодні на полігонах республіки перебуває не більше 12 тисяч російських загарбників.

У Залужного відреагували на можливий повторний наступ Росії

Спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс вважає, що повторний наступ все ж таки може бути. За його словами, країна-агресорка планує весняний наступ. Однак Росія, на його думку, втратила можливість досягти будь-яких істотних успіхів у наступі.

"Росія втратила здатність підтримувати будь-який широкомасштабний наступ через доведену здатність України оборонятися, навіть проти сил, які значно їх переважають у кількості", – сказав Райс.