Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції, інформує 24 Канал. За його словами, Сили оборони очікують можливий новий наступ до 24 лютого.
Важливо Чи є загроза для Харкова: що Резніков каже про ймовірний новий наступ Росії
Ймовірний новий наступ Росії на Україну
Резніков наголосив, що зараз дуже важливо слухати Генеральний штаб та його офіційну позицію, і не вестися на фейкову інформацію.
Коли буде зрозуміло, що загарбники сформували ударні угруповання, де, у якому місці, – наш Генеральний штаб це чудово знає,
– зазначив міністр.
Також Резніков не виключає посилення тиску з боку окупантів та можливих наступів у лютому.
"Ми очікуємо можливих наступів з боку росіян, тому що лютий, вони люблять символізм – 24 лютого буде рік, як розпочалася ця навала, відкрита стадія українсько-російської війни, яка розпочалася 2014 року. Тому очікуємо цього тиску", – сказав міністр.
За його словами, ЗСУ готові до такого сценарію, а Ставка Верховного головнокомандувача постійно тримає все на контролі.
Чи можливий наступ на Київ
Резніков додав, що Міноборони не зафіксувало на території Білорусі сформованих ударних угруповань для наступу на Київ – там немає концентрації військ. Станом на сьогодні на полігонах республіки перебуває не більше 12 тисяч російських загарбників.
У Залужного відреагували на можливий повторний наступ Росії
Спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс вважає, що повторний наступ все ж таки може бути. За його словами, країна-агресорка планує весняний наступ. Однак Росія, на його думку, втратила можливість досягти будь-яких істотних успіхів у наступі.
"Росія втратила здатність підтримувати будь-який широкомасштабний наступ через доведену здатність України оборонятися, навіть проти сил, які значно їх переважають у кількості", – сказав Райс.