Про це заявив спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс. Він вважає, що повторний наступ все ж таки може бути.
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Росія втратила можливість досягти будь-яких успіхів
За словами Райса, країна-агресорка планує весняний наступ. Однак Росія, на його думку, втратила можливість досягти будь-яких істотних успіхів у наступі.
Росія втратила здатність підтримувати будь-який широкомасштабний наступ через доведену здатність України оборонятися, навіть проти сил, які значно їх переважають у кількості,
– зазначив радник Залужного.
Він наголосив, що Україна використовує для цього відносно невелику кількість високоточної керованої зброї за підтримки надзвичайно точної артилерії.
Можливий повторний наступ Росії: що відомо
- На сьогодні аналітики стверджують, що невдовзі росіяни можуть здійснити повторний наступ. Що ж до їхньої підготовки – питання діалектичне. Військовий експерт Андрій Харук заявив, що готовність окупантів визначається рішенням однієї людини. Якщо Владімір Путін скаже йти – вони попруть, в якому б стані не були.
- Військовий експерт Петро Черник вважає, що єдиний ресурс, що залишився в Росії – солдати, але без технічного оснащення та зброї, вони не будуть ефективними на полі бою.
- В Інституті вивчення війни повідомляють, що Росія готується до затяжної війни в Україні. Експерти припускають, що Путін може провести стратегічну операцію в найближчі пів року.
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков повідомив, що спрогнозувати дії росіян на найближчий час доволі складно, але чогось нового очікувати не слід.