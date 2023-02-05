Про це заявив спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс. Він вважає, що повторний наступ все ж таки може бути.

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Росія втратила можливість досягти будь-яких успіхів

За словами Райса, країна-агресорка планує весняний наступ. Однак Росія, на його думку, втратила можливість досягти будь-яких істотних успіхів у наступі.

Росія втратила здатність підтримувати будь-який широкомасштабний наступ через доведену здатність України оборонятися, навіть проти сил, які значно їх переважають у кількості,
– зазначив радник Залужного.

Він наголосив, що Україна використовує для цього відносно невелику кількість високоточної керованої зброї за підтримки надзвичайно точної артилерії.

Можливий повторний наступ Росії: що відомо

  • На сьогодні аналітики стверджують, що невдовзі росіяни можуть здійснити повторний наступ. Що ж до їхньої підготовки – питання діалектичне. Військовий експерт Андрій Харук заявив, що готовність окупантів визначається рішенням однієї людини. Якщо Владімір Путін скаже йти – вони попруть, в якому б стані не були.
  • Військовий експерт Петро Черник вважає, що єдиний ресурс, що залишився в Росії – солдати, але без технічного оснащення та зброї, вони не будуть ефективними на полі бою.
  • В Інституті вивчення війни повідомляють, що Росія готується до затяжної війни в Україні. Експерти припускають, що Путін може провести стратегічну операцію в найближчі пів року.
  • Російський опозиційний політик Геннадій Гудков повідомив, що спрогнозувати дії росіян на найближчий час доволі складно, але чогось нового очікувати не слід.