Про це заявив спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс. Він вважає, що повторний наступ все ж таки може бути.

Важливо Росія сунутиме на двох напрямках і знову захоче захопити Київ: що відомо про новий етап війни

Росія втратила можливість досягти будь-яких успіхів

За словами Райса, країна-агресорка планує весняний наступ. Однак Росія, на його думку, втратила можливість досягти будь-яких істотних успіхів у наступі.

Росія втратила здатність підтримувати будь-який широкомасштабний наступ через доведену здатність України оборонятися, навіть проти сил, які значно їх переважають у кількості,

– зазначив радник Залужного.

Він наголосив, що Україна використовує для цього відносно невелику кількість високоточної керованої зброї за підтримки надзвичайно точної артилерії.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов прогнозує новий наступ Росії у лютому – березні.

Можливий повторний наступ Росії: що відомо