Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Єдиний ресурс, що залишився в Росії – солдати, але без технічного оснащення та зброї, вони не будуть ефективними на полі бою.

Читайте також Наступ Росії протягом наступних місяців є найбільш ймовірним, ворог готує резерв, – ISW

Черник наголосив, що наступ росіян, зокрема штурмові дії, тривають кожного дня. Ворог активізував сили в районі Вугледара, Бахмута. Тому про повторний наступ варто говорити в контексті можливого наступу на столицю, як це було на початку війни.

Сили для наступу в росіян є. Людський потенціал для того, щоб кинути ще кілька десятків тисяч на убій вони однозначно мають,

– додав Черник.

Росіяни мають проблеми з технікою

З бронетехнікою та прикриттям авіацією у росіян значні проблеми, зауважив експерт. Він нагадав, що на початку повномасштабної війни росіяни вдерлися зненацька і мали добре підготовлений потенціал та хорошу бронетехніку, однак навіть тоді Україна дала відсіч.

З того часу, наголосив Черник, рівень української протиповітряної оборони зріс кратно.

Всі літаки, які зайдуть в повітряний простір однозначно будуть збиті. На цю хвилину російський наступ видається специфічним актом суїциду,

– зауважив експерт.

Черник про ймовірність повторного наступу ворога на столицю: дивитись відео

Яка мета повторного наступу

Росія підтверджує слова Цицерона: "Що ближче крах імперії, то божевільніші її дії", зауважив військовий експерт. Він переконаний, хоч великого наступального потенціалу у ворога немає, однак він може вдатися до повторного наступу, аби відтягнути якомога більше українських сил та засобів.

За словами Черника, в Білорусі і на північному кордоні з Росією сукупно перебуває близько 30 – 35 тисяч особового складу. Україна вже має досвід у відбиванні подібної атаки, оборона на кордоні вибудувана, тому позитивних результатів від наступу росіянам чекати не варто.

На мій погляд, загальний підсумок такий: противник намагається дійти до точки замороження цього конфлікту і зупинці на певній лінії розмежування, бо прекрасно усвідомлює, що на весну в нього з'являться справжні проблеми як воєнно-технологічного, так і фінансового характеру,

– підсумував Черник.

Можливість повторного наступу Росії: думки експертів