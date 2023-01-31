Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Единственный ресурс, оставшийся в России – солдаты, но без технического оснащения и оружия, они не будут эффективны на поле боя.
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Черник отметил, что наступление россиян, в том числе штурмовые действия, продолжаются каждый день. Враг активизировал силы в районе Угледара, Бахмута. Поэтому о повторном наступлении следует говорить в контексте возможного наступления на столицу, как это было в начале войны.
Силы для наступления у россиян есть. Человеческий потенциал для того, чтобы бросить еще несколько десятков тысяч на убой, они однозначно имеют,
– добавил Черник.
Россияне имеют проблемы с техникой
С бронетехникой и прикрытием авиацией у россиян существенные проблемы, заметил эксперт. Он напомнил, что в начале полномасштабной войны россияне ворвались неожиданно и имели хорошо подготовленный потенциал и хорошую бронетехнику, однако даже тогда Украина дала отпор.
С того времени, подчеркнул Черник, уровень украинской противовоздушной обороны вырос кратно.
Все самолеты, которые зайдут в воздушное пространство, однозначно будут сбиты. К этой минуте русское наступление кажется специфическим актом суицида,
– заметил эксперт.
Черник о вероятности повторного наступления врага на столицу: смотреть видео
Какова цель повторного наступления
Россия подтверждает слова Цицерона: "Чем ближе крушение империи, тем безумнее ее действия", заметил военный эксперт. Он убежден, что большого наступательного потенциала у врага нет, однако он может прибегнуть к повторному наступлению, чтобы оттянуть как можно больше украинских сил и средств.
По словам Черника, в Беларуси и на северной границе с Россией совокупно находится около 30-35 тысяч личного состава. В Украины уже есть опыт в отражении подобной атаки, оборона на границе выстроена, поэтому положительных результатов от наступления россиянам ждать не стоит.
На мой взгляд, общий итог таков: противник пытается дойти до точки заморозки этого конфликта и остановке на определенной линии разграничения, потому что прекрасно осознает, что весной у него появятся настоящие проблемы как военно-технологического, так и финансового характера,
– подытожил Черник.
Возможность повторного наступления России: мнения экспертов
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Владимир Путин не отказался от своей цели. Враг может мобилизовать более 200 тысяч солдат. К тому же скупает оружие и боеприпасы у тех же Ирана и Северной Кореи.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует новое наступление России в феврале – марте.
- В Институте изучения войны сообщают, что Россия готовится к затяжной войне в Украине. Также эксперты предполагают, что Путин может провести стратегическую операцию в ближайшие полгода.
- Белорусские военные опасаются втягивания Беларуси в войну. Белорусская оппозиционерка Наталья Радина предполагает, что повторное наступление со стороны Беларуси – дело времени.