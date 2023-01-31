Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Единственный ресурс, оставшийся в России – солдаты, но без технического оснащения и оружия, они не будут эффективны на поле боя.

Читайте также Наступление России в течение следующих месяцев наиболее вероятным, враг готовит резерв, – ISW

Черник отметил, что наступление россиян, в том числе штурмовые действия, продолжаются каждый день. Враг активизировал силы в районе Угледара, Бахмута. Поэтому о повторном наступлении следует говорить в контексте возможного наступления на столицу, как это было в начале войны.

Силы для наступления у россиян есть. Человеческий потенциал для того, чтобы бросить еще несколько десятков тысяч на убой, они однозначно имеют,

– добавил Черник.

Россияне имеют проблемы с техникой

С бронетехникой и прикрытием авиацией у россиян существенные проблемы, заметил эксперт. Он напомнил, что в начале полномасштабной войны россияне ворвались неожиданно и имели хорошо подготовленный потенциал и хорошую бронетехнику, однако даже тогда Украина дала отпор.

С того времени, подчеркнул Черник, уровень украинской противовоздушной обороны вырос кратно.

Все самолеты, которые зайдут в воздушное пространство, однозначно будут сбиты. К этой минуте русское наступление кажется специфическим актом суицида,

– заметил эксперт.

Черник о вероятности повторного наступления врага на столицу: смотреть видео

Какова цель повторного наступления

Россия подтверждает слова Цицерона: "Чем ближе крушение империи, тем безумнее ее действия", заметил военный эксперт. Он убежден, что большого наступательного потенциала у врага нет, однако он может прибегнуть к повторному наступлению, чтобы оттянуть как можно больше украинских сил и средств.

По словам Черника, в Беларуси и на северной границе с Россией совокупно находится около 30-35 тысяч личного состава. В Украины уже есть опыт в отражении подобной атаки, оборона на границе выстроена, поэтому положительных результатов от наступления россиянам ждать не стоит.

На мой взгляд, общий итог таков: противник пытается дойти до точки заморозки этого конфликта и остановке на определенной линии разграничения, потому что прекрасно осознает, что весной у него появятся настоящие проблемы как военно-технологического, так и финансового характера,

– подытожил Черник.

Возможность повторного наступления России: мнения экспертов