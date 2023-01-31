На это сделали акцент в свежем отчете Института по изучению войны. В нем говорится, что западные, украинские и российские источники сообщают о неизбежное наступление. Как отмечают аналитики, это подтверждает их оценку относительно того, что именно таков вероятный план действий России.

Читайте также В предвкушении нового наступления и долгой войны: пишут западные СМИ об Украине

Россия не хочет мира

К примеру, 30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отсутствуют признаки того, что Россия готовится к мирным переговорам. Напротив, все ее действия свидетельствуют об обратном. Он также отметил, что враг может мобилизовать более 200 тысяч солдат. Более того, он покупает оружие и боеприпасы у тех же Ирана и Северной Кореи. Столтенберг подчеркнул, что Владимир Путин продолжает сохранять свои максималистические цели в Украине.

Между тем, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления. Кроме того, он отметил, что совершить наступление врагу необходимо. Связано это с внутренним давлением, ведь внутри страны-агрессорки стремятся к победе.

Аналитики отмечают, что заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз ISW. В нем говорилось, что враг создает условия для начала нового наступления. Тогда аналитики предположили, что он может произойти в Луганской области в ближайшие месяцы.

Кроме того, на возможное наступление намекают и русские военкоры. Они продолжают готовить информационное пространство к тому, что Россия снова пойдет в атаку. Они даже активно распространяли в сети данные о том, что нынешний темп и характер российских операций показывают, что основные силы ожидаемого наступления и обещанного прорыва набирают обороты. Врагу еще необходимо подготовить резервы, которые понадобятся ему для воплощения своих жутких планов.

Путин хочет повторить судьбу Гитлера