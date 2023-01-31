На цьому також зробили акцент у свіжому звіті Інституту з вивчення війни. У ньому йдеться про те, що західні, українські та російські джерела повідомляють про неминучий наступ. Як зазначають аналітики, це підтверджує їхню оцінку щодо того, що саме таким є найімовірніший план дій Росії.

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Росія не хоче миру

До прикладу, 30 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відсутні ознаки того, що Росія готується до мирних переговорів. Навпаки, усі її дії свідчать про протилежне. Він також зазначив, що ворог може мобілізувати понад 200 тисяч солдатів. Ба більше, він невпинно купує зброю та боєприпаси у тих же Ірану та Північної Кореї. Столтенберг підкреслив, що Владімір Путін продовжує зберігати свої максималістичні цілі в Україні.

Тим часом голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу. Крім того, він зазначив, що здійснити наступ ворогові необхідно. Пов'язано це з внутрішнім тиском, адже всередині країни-агресорки прагнуть перемоги.

Аналітики зазначають, що заяви Столтенберга та Тимочко підтверджують попередній прогноз ISW. У ньому йшлося про те, що ворог створює умови для початку нового наступу. Тоді аналітики припустили, що він може статися на Луганщині найближчими місяцями.

Крім того, на можливий наступ натякають і російські воєнкори. Вони продовжують готувати інформаційний простір до того, що Росія знову піде в атаку. Вони навіть активно ширили у мережі дані про те, що нинішній темп і характер російських операцій демонструють, що основні сили очікуваного наступу й обіцяного прориву лиш набирають оберти. Ворогові ще необхідно підготувати резерви, які знадобляться йому для втілення своїх моторошних планів.

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