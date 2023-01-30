Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що Росія не припиняла реванш.

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Зеленський обговорював загрозу з партнерами

Президент розповів, що з першого дня, як він отримав інформацію про ризики від розвідки, почав комунікувати у закритому режимі з лідерами інших держав. Усі питання були пов'язані з ризиками реваншу Росії.

За словами глави держави, ці обговорення відбувались ще до останнього засідання у форматі "Рамштайн". До слова, Зеленський зауважив, що під час нього схвалили важливі рішення. Головне – аби вони були вчасні. Важливо швидко реагувати, тому що уповільнені рішення стають слабкими.

Реванш Росії не зупинявся

Зеленський зауважив, що всю інформацію, отриману від розвідки, Україна детально аналізує й передає партнерам.

Секретів бути не може, нам потрібна підтримка зараз. Бо реванш, про який мовиться...Я скажу вам чесно, на Донбасі реванш і не зупинявся,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що на Донбасі ситуація загострюється щоденно.