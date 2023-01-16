Зокрема, і Інституті вивчення війни зазначають, що Росія готується до затяжної війни в Україні. Також експерти припускають, що Кремль планує провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних 6 місяців.

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Повна окупація Луганської області

У звіті ISW йдеться про те, що імовірно, Росія готує повторний наступ на Україну у 2023 році. "Рішучі стратегічні дії поточного року можуть проявитися у кількох можливих курсах дій, які не виключають одна одну", – ідеться у повідомленні.

Експерти наголошують, що захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційними військовими цілями Кремля і входить до найбільш досяжних завдань Росії. Тому аналітики припускають, що окупанти можуть спробувати провести масштабний наступ у районі Луганської області.

"З 2022 року російські сили перекидають додаткові сили до Луганської області та проводять інші важливі заходи, які можуть підтримати наступальну операцію у цій області", – пишуть експерти.

В ISW зазначають, що навряд чи російські військові проводитимуть наступ на півдні України у Херсонській чи Запорізькій областях. Річка Дніпро поділяє лінію фронту в Херсонській області та є серйозною перешкодою для маневру.

Використання українського контрнаступу

Наприкінці 2022 року Росія перекинула значні військові частини з Херсонського напрямку до Луганської області та створила польові зміцнення там, а також у російських Бєлгородській та Курській областях. Аналітики спостерігають багато ознак того, що українські сили прагнуть провести контрнаступ 2023 року.

"Росія прагне убезпечити окуповані території на Донбасі та уникнути ще однієї значної поразки, такої як розгром у Харківській області чи відхід із Херсона. Це були як важливі події, що підірвали бойовий дух росіян, так і сприйняття здатності військ Росії забезпечити досягнення своїх більших цілей щодо так званих Кремлем демілітаризації та денацифікації України", – звітують в ISW.

Тому аналітики припускають, що російські загарбники можуть спробувати успішно відбити контрнаступ ЗСУ та позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих сил української армії. Якщо є Росії вдасться досягти успіху в таких діях, це може дозволити окупантам розвинути контрнаступ, щоб використати дезорганізовані та виснажені українські сили.

Чи буде наступ з Білорусі

Російські війська могли готуватися до великої наступальної операції або ж до більших атак без розрахунку загальнонаступальної операції як альтернативи.

На думку аналітиків ISW, найнебезпечніший план дій російського наступу на північ України з території Білорусі зараз залишається малоймовірним. Водночас Кремль забезпечує гнучкість планування і, ймовірно, розширить російську військову присутність у Білорусі у період, що передує запланованим великим навчанням у вересні 2023 року.

Путін, імовірно, направить додаткові сили до Білорусі в межах навчань "Захід-2023" та "Щит Союзу-2023", які відбудуться у вересні 2023-го.