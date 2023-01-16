Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону прокоментував спільні військові навчання на території Білорусі із російською авіацією. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про навчання в Білорусі

Він зазначив, що ЗСУ готові до таких навчань. Кожна повітряна ціль ЗС Росії відома та зрозуміла нашим військовим.

Треба на це реагувати, робити певні висновки, аналізи. Якась мета під цими навчаннями є, можливо це перегрупування військ, перекидання сил до Білорусі. А може й навпаки – перекидання з Білорусі на Східний напрямок,

– зазначив речник Повітряних сил.

За словами Ігната, Повітряні сили будуть спостерігати за цими навчаннями. Ці аеродроми противник використовує під пильним наглядом нашої радіолокаційної розвідки та розвідки взагалі." Вся інформація відома, будемо дивитися та реагувати, якщо будуть якісь загрози", – додав Ігнат.

Чи можуть ці навчання свідчити про нові ракетні удари

Ігната запитали, чи можуть ці навчання використати для ракетних ударів. Він зазначив, що білоруські аеродроми вже неодноразово використовувала російська авіація для ракетних ударів по Україні.

Однак зараз такого не спостерігається, всі останні масовані ракетні атаки були завдані з території Росії.

"Загроза залишається, але говорити про велике угруповання теж не можна", – додав представник Повітряних сил ЗСУ.

Що говорять про навчання в Білорусі

Міноборони Білорусі повідомило про старт навчань. Там заявили, що головна мета навчання – підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.

Російська та білоруська авіації планують відпрацювати: